Energetika lani ustvarila skoraj dve tretjini posavskega prihodka

28.5.2021 | 13:50

Marijana Malus, vodja izpostave Ajpesa v Krškem, in področna svetovalka Martina Radej (foto: J. K.)

Krško - Posavske gospodarske družbe so lani ustvarile 4,1 milijarde evrov skupnega prihodka, kar je skoraj dva odstotka manj kot predlani. Hkrati so ustvarile 106 milijonov evrov neto čistega dobička, ki je bil dva odstotka manjši od primerljivega predlanskega. Največ prihodka, skoraj dve tretjini, je v Posavju lani ustvarila energetika.

Vodja krške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Marijana Malus je na današnji novinarski konferenci ocenila, da so bili izidi poslovanja posavskih družb lani sicer slabši kot leto prej, vendar v primerjavi z drugimi regijami med boljšimi.

Nominalno so prihodke najbolj zmanjšale družbe, ki so delovale na področju oskrbe z električno energijo, s plinom in paro, in sicer za 34 milijonov evrov oz. za odstotek, ter družbe predelovalne dejavnosti, ki so prihodke zmanjšale za 27 milijonov evrov oz. za štiri odstotke.

Prihodke so najbolj okrepile družbe dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja, in sicer za 19 odstotkov in gradbeništvo za štiri odstotke.

Največ od skupaj 641 milijonov evrov dosežene neto dodane vrednosti so ugotovile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, s plinom in paro, in sicer 238 milijonov evrov. S 193 milijoni evrov so tem sledile družbe predelovalne dejavnosti. Dodana vrednost na zaposlenega je v Posavju lani dosegla nekaj več kot 54.000 evrov in je bila skoraj 6900 evrov višja od državne.

Razen gostinstva, ki je ugotovilo štiri milijone evrov neto čiste izgube, so družbe drugih v Posavju pomembnejših dejavnosti poslovale pozitivno, vendar so neto poslovni izid izboljšale le družbe oskrbe z električno energijo, s plinom in paro, in sicer za 36 odstotkov. V drugih dejavnostih so neto čisti dobiček zmanjšale, z 31 odstotki najbolj v predelovalni dejavnosti.

Tudi lani je bila v Posavju najpomembnejša dejavnost oskrbe z električno energijo, s plinom in paro, njeni prihodki so se sicer zmanjšali za dva odstotka, vendar so še vedno predstavljali skoraj dve tretjini oz. 64 odstotkov skupnega posavskega prihodka.

18 družb te dejavnosti je lani ustvarilo 2,6 milijarde evrov prihodkov in 238 milijonov evrov neto dodane vrednosti oz. nekaj več kot 194.000 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. Skupaj so imele 1228 zaposlenih. Navedene družbe so kljub manjšim prihodkom lanski neto poslovni izid izboljšale za dobro tretjino.

Prihodki posavskih družb, doseženi na domačem trgu, so lani padli za tri odstotke na 1,6 milijarde evrov. Večino prihodkov oz. 59 odstotkov pa so posavske družbe dosegle na tujem trgu, pri čemer so se uvrstile takoj za po teh najbolje uvrščeno jugovzhodno Slovenijo.

Prihodki, doseženi na trgu EU, so znašali 1,9 milijarde evrov in so bili dva odstotka manjši od predlanskih. Na trgu zunaj EU so dosegli pol milijarde evrov in so bili od predlanskih višji za tri odstotke, pri čemer so prihodke na tujem trgu nominalno najbolj zmanjšale družbe predelovalne dejavnosti. Najbolj so jih okrepile energetske družbe.

Nekatere posavske družbe so lani poslovale tudi negativno. Največjo neto čisto izgubo v višini 15 milijonov evrov so izkazale družbe predelovalne dejavnosti, glede na predlani je bila ta 3,5-krat višja, je med drugim navedla Malusova.

Po podatkih področne svetovalke krške izpostave Ajpesa Martine Ratej je nekaj manj kot 1900 posavskih samostojnih podjetnikov lani ustvarilo skupaj 218 milijonov evrov prihodka, kar je 4,6 odstotka manj kot predlani. Hkrati so zabeležili skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, s čimer so za desetino zaostali za primerljivim predlanskim izidom, je še dejala.

Posavske družbe so sicer lani zaposlovale nekaj manj kot 12.000 ljudi oz. skoraj 30 manj kot predlani. Samostojni podjetniki so imeli lani nekaj več kot 2000 zaposlenih, njihovo število je lani padlo za odstotek.

Letna poročila za lani je Ajpesu predložilo 1524 posavskih družb. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije so v Posavju lani ustanovili 89 družb, medtem ko so jih izbrisali 77. Začeli so 43 stečajnih postopkov, medtem ko so jih predlani 19.

Letna poročila je predložilo tudi 1892 podjetnikov. V Posavju so sicer lani ustanovili 413 podjetnikov, iz poslovnega registra pa so jih izbrisali 442. Nad samostojnimi podjetniki so lani uvedli štiri stečajne postopke, so še navedli na novinarski konferenci.

M. K.; STA

