FOTO: Prebil ograjo in pristal v Temenici

28.5.2021 | 21:20

Trebnje - Ob 19.30 uri se je v krožišču na nekdanji hitri cesti v Trebnjem (na vzhodnem vstopu v mesto) zgodila huda prometna nesreča.

Po besedah očividcev naj bi avto s precejšnjo hitrostjo peljal iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu. Pred krožiščem naj bi nenadoma zavil levo, prebil zaščitno ograjo in zgrmel v globino, kjer je pristal v reki Temenici.

Kako uro je trajalo, da so gasilci avto potegnili iz reke. Kot so nam ob 21. uri povedali na PU Novo mesto, je bilo vozilo ob prihodu reševalcev prazno, pristojne službe pa pregledujejo reko in zbirajo obvestila.

Zaenkrat ni znano, koliko ljudi je bilo v avtu, na katerem so sicer nameščene registrske tablice z oznako NM.

Dodano ob 23. uri

Kot poroča regijski center za obveščanje, je ob 19.30 v krožišču na Metelkovi ulici v Trebnjem vozilo zapeljalo s ceste, prebilo odbojno ograjo in končalo v reki Temenici. Pred prihodom gasilcev PGD Trebnje so mimoidoči pomagali vozniku, ki v nesreči ni bil poškodovan. Gasilci so s tehničnim posegom na cestišče izvlekli vozilo iz reke, opravili pregled vozila in odklopili akumulator. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja s prometno signalizacijo.

