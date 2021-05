Danes in jutri popolna zapora krožišča ''Tabletka''

29.5.2021 | 08:05

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Danes, 29. maja, in jutri, 30. maja, bo zaradi zaključnega asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora celotnega krožišča Tabletk na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Vstop v krožišče bo onemogočen z vseh priključkov. Dela za razširitev krožišča potekajo po zastavljeni časovnici in se bodo predvidoma zaključila do 6. junija, sporočajo iz Mestne občine.

Popolna zapora Tabletke bo gradbenemu izvajalcu omogočila dokončanje asfaltnih del in postavitev talnih plastificiranih označb, še sporočajo iz rotovža in dodajajo, da se bo promet v času popolne zapore preusmeril na državne in občinske ceste na relaciji Novo mesto - Mačkovec - NM (vzhod) - NM (zahod) - NM (Mala Bučna vas).

M. K.