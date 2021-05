FOTO: Pri vzletu strmoglavilo jadralno padalo, padalec umrl - dopolenjeno z izjavo policije

29.5.2021 | 07:55

Padalcu žal ni bilo pomoči. (Foto: PGD Sevnica)

Na vzletišču na Lisci je včeraj popoldne malo po 17. uri pri vzletu strmoglavilo jadralno padalo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, z uporabo vrvne tehnike pristopili do osebe, nudili pomoč pri oživljanju in zavarovali kraj pristanka helikopterja v Podgorici in na Radni. Gorski reševalci GRS Ljubljana in dežurna ekipa HNMP Brnik so na kraju ugotovili, da je oseba preminula. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v dolino, kjer jo je prevzela pogrebna služba. Na kraju so bili prisotni reševalci NMP Sevnica, policisti in ostale pristojne službe.

Dodano ob 14.30:

Iz Policijske uprave Novo mesto so pojasnili, da je v nesreči na Lisci umrl 49-letni jadralni padalec iz okolice Celja. Policisti so klic o padalcu, ki je po vzletu iz vzletišča padel iz velike višine in se poškodoval, dobili nekaj po 17. uri.

Na kraj so bili napoteni reševalci, gasilci in policisti, aktivirali so tudi helikopter Slovenske vojske, o dogodku pa sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec ter služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov.

Po prvi ugotovitvah ogleda, ki ga je opravila komisija sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto, je 49-letnik po vzletu iz višine okoli 50 metrov padel iz sedišča padala na strmo brežino pod vzletiščem. Zaradi hudih poškodb je kljub nudenju prve pomoči umrl na kraju. Iz strmega pobočja so ga s v dolino prepeljali s helikopterjem. Padalo je po padcu s sediščem letelo naprej in pristalo na drevju v naselju Lokavec pri Rimskih Toplicah, nekaj kilometrov stran od točke vzleta. Iz višine približno dvajsetih metrov so ga s pomočjo gorskih reševalcev in gasilcev sneli, nakar so ga policisti zasegli zaradi nadaljnje preiskave okoliščin dogodka, prav tako tudi padalčevo opremo. Po zaključku preiskave bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.

Trčila avto in kombi, ena oseba poškodovana

V Tržišču v občini Sevnica sta včeraj malo po 14. uri trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, vlečni službi pri odstranitvi vozil ter policiji pri usmerjanju prometa. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci NMP Sevnica oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

