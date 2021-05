Pri vzletu strmoglavilo jadralno padalo, padalec umrl

29.5.2021 | 07:55

Foto: arhiv DL

Na vzletišču na Lisci je včeraj popoldne malo po 17. uri pri vzletu strmoglavilo jadralno padalo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, z uporabo vrvne tehnike pristopili do osebe, nudili pomoč pri oživljanju in zavarovali kraj pristanka helikopterja v Podgorici in na Radni. Gorski reševalci GRS Ljubljana in dežurna ekipa HNMP Brnik so na kraju ugotovili, da je oseba preminula. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v dolino, kjer jo je prevzela pogrebna služba. Na kraju so bili prisotni reševalci NMP Sevnica, policisti in ostale pristojne službe.

Trčila avto in kombi, ena oseba poškodovana

V Tržišču v občini Sevnica sta včeraj malo po 14. uri trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, vlečni službi pri odstranitvi vozil ter policiji pri usmerjanju prometa. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci NMP Sevnica oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

M. Ž.