Občinski praznik praznovali pri Jurčiču doma, častni občan Marjan Balant

29.5.2021 | 10:00

Letošnji občinski nagrajenci z županom Dušanom Strnadom. (Foto: G. S.)

Muljava, Ivančna Gorica - Sinoči, na predvečer praznika občine Ivančna Gorica je v amfiteatru letnega gledališča na Jurčičevi domačiji bila osrednja prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2021. Priznanja je prejelo šestim nagrajencev, med njimi je občinski svet imenoval tudi novega častnega občana, in sicer upokojenega brigadirja Slovenske vojske Marjana Balanta.

V slavnostnem nagovoru je župan Dušan Strnad orisal delo občine v minulem letu, ki je zaznamovala epidemija novega koronavirusa. V času trajanja epidemije je bilo potrebno veliko odrekanja, naporov in požrtvovalnosti. Pri tem je v nagovoru izpostavil zdravstvene delavce, ki ob pomoči štaba civilne zaščite izvajajo množično testiranje in cepljenje za občanke in občane Ivančne Gorice. Veliko zahvalo je namenil tudi osebju doma starejših občanov Grosuplje, ki starejšim občanom nudijo storitve pomoči na domu in članom ivanškega Štaba CZ za koordinacijo aktivnosti in nudenje tehnične ter strokovne pomoči. Prav tako se je zahvalil prostovoljcem v projektu brezplačnih prevozov starejših v okviru projekta Prostofer, pa zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki vestno in odgovorno opravljajo svoje poslanstvo. Prav tako so se razmeram prilagodili tudi ivanški knjižničarji, kulturni utrip iz občine pa je se je preselil na svetovni svet, ki je občanom omogočal ogled številih prireditev, so sporočili iz ivanške občine.

Razmeram se je prilagodil tako občinski svet kot občinska uprava, ki je vseeno poskrbela za nemoteno delo tako na področju obnove infrastrukture in razvojnih projektov. Občinski svet je v leto 2021 vstopil s soglasno sprejetim rekordnim občinskim proračunom za prihodnji dve leti. Pogled je župan usmeril tudi v prihodnost. »Začenja se gradnja kolesarskih povezav od Muljave in Stične do Ivančne Gorice, gradnja zahodne obvoznice Ivančne Gorice z nadvozom preko železniške proge pri Malem Hudem, avtobusnega postajališča in obračališča pri šolskem centru v Ivančni Gorici, športnega igrišča na Muljavi. Najbolj intenzivno pa trenutno potekajo dela na projektu Hiša kranjska čebela – središče inovativnih tehnologij (ApiLab) v Višnji Gori in izgradnji 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični«.

Vse to je občini Ivančna Gorica nedavno prineslo naziv Prostovoljstvu prijazne občine za leto 2021. Za zaključek se je Strnad spomnil še na državo, ki letos praznuje trideset let, in čestital letošnjim občinskim nagrajencem.

Kdo so nagrajenci

Marjan Balant, nov častni občan občine Ivančna Gorica

Vrhunec petkove prireditev je bila seveda podelitev letošnjih občinskih nagrajencev. Najvišje priznanje za leto 2021 – naziv častnega občana je kot že zapisano prejel upokojeni brigadir Slovenske vojske Marjan Balant za izjemne zasluge v času vojne za Slovenijo, ohranjanje spomina na osamosvojitev Republike Slovenije ter njegovo strokovno in uspešno delo na področju zaščite in reševanja, preventive in vzgoje v cestnem prometu ter družbenega življenja v občini Ivančna Gorica.

Nagrado Zlati grb občine je prejela Kmetijska zadruga Stična, za uspešno 60-letno delovanje in izjemen doprinos k ohranjanju in razvoju kmetijstva ter gospodarstva v občini Ivančna Gorica.

Podelili so tudi dve nagradi Josipa Jurčiča. Kip Josipa Jurčiča je šel v roke vsestranske ustvarjalke Dragice Šteh, za predano in uspešno pedagoško delo ter trajne dosežke na področju literarnega ustvarjanja, ljubiteljske kulture in prepoznavnosti občine. Nagrado Josipa Jurčiča pa je prejela tudi domačinka z Muljave Antonija Sever, za dolgoletno in uspešno delo na področju izobraževanja ter pomemben doprinos k turističnemu in kulturnemu razvoju Muljave.

Za požrtvovalno in uspešno delo na področju prostovoljstva, gasilstva ter zaščite in reševanja je Plaketo Antona Tomšiča prejel Jože Miklavčič, ki je obenem poveljnik gasilskega sektorja Višnja Gora in vodja intervencije januarskega požara v mestnem jedru Višnje Gore, plaketo Mihe Kastelica pa Branko Glavan za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in uspešnem delovanju letnega gledališča na Jurčičevi domačiji.

Prireditev ob prazniku občine je bila tudi letos zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi z epidemijo pripravljena na nekoliko drugačen način od običajnega, a kljub temu nič manj praznična.

V kulturnem programu so nastopili: vokalna skupina Stiški kvartet, operni pevec Matej Vovk s spremljavo na harmoniki Martina Megliča ter nekdanji učenci Glasbene šole Grosuplje: sopranistka Katarina Zorec s spremljavo Eve Sotelšek na klavirju, altistka Polona Kopač Trontelj, tenorist Sašo Jelenčič in Nejc Bavdek, bas. Večerni dogodek na Jurčičevi domačiji sta povezovala člana Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava Igor Adamič v vlogi Jurčiča in Barbara Tekavec. so na občini nanizali v sporočilu za javnost.

Danes osrednja prireditev Jurčičevega leta

Praznovanje nadaljujejo že danes zvečer, ko bo na Muljavi osrednja prireditev Jurčičevega leta ob 150-letnici nastopa Josipa Jurčiča za urednika časopisa Slovenski narod in uradni zaključek vseslovenskega Tedna ljubiteljske kulture.

Slavnostni nagovor bo imela državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Slovesnost zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, ne bo odprta za širšo javnost, jo pa bodo v nedeljo ob 20. uri predvajali na spletni strani in Facebook profilu Občine Ivančna Gorica ter na YouTube kanalu TV Prijetno domače.

M. Ž., Foto: G. Stopar

