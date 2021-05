Voznik, ki je zapeljal v Temenico, je bil pijan

29.5.2021 | 15:00

Voznik je bil pijan in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. (Foto: S. P. P.)

Poročali smo o sinočnji nesreči v bližini Trebnjega, iz Policijske uprave Novo mesto pa so podali nekaj podrobnosti o nesreči. Da je na cesti od Grma proti Štefanu voznik zapeljal v reko Temenico, so policisti bili obveščeni nekaj po 19. uri.

Na kraj so bili napoteni prometni policisti in gasilci. Po prvih ugotovitvah je 63-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal s ceste v reko. Voznika je iz vozila, ko je iz vode je molela samo streha, rešil voznik, ki je videl nesrečo, se ustavil in 63-letniku pomagal iz vode. Voznik je pred prihodom policistov odšel iz kraja, nekaj pred deseto uro zvečer pa so ga našli na domu. Voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, avtomobil pa je že nekaj let neregistriran, zato so policisti odvzeli registrske tablice. Opravljen preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,72 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Med igro otrok stekel na cesto

V Prečni pri Novem mestu je včeraj popoldne med igro šestletnik stekel na cesto in se zaletel v kombi, ki ga je mimo peljal 31-letni voznik. Kombi je otroku z desnim kolesom zapeljal čez stopalo. Poškodovanega otroka so starši odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno stopalnico.

Ogled kraja so opravili prometni policisti in 31-letnemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola, prav tako je bil negativen test na mamila. Policisti odgovornost za prometno nesreči pripisujejo neprevidnosti med igro.

Psa privezala pred trgovino, ta ugriznil mimoidočega

Lastnica je včeraj zjutraj večjega psa mešanca privezala na ograjo pred trgovino, sama pa odšla po nakupih. Med njeno odsotnostjo je pes v roko ugriznil sprehajalca in ga lažje poškodoval. Poškodbo so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa so lastniku psa napisali plačilni nalog.

Preglasna glasba

Policisti so včeraj dopoldne posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave glasne glasbe. Kršitelju so napisali plačilni nalog. Nekaj minut zatem, ko so policisti odšli, je isti prijavitelji ponovno prijavil predvajanje glasne glasbe. V drugem primeru so policisti ugotovili, da to ne drži in so prijavitelju napisali plačilni nalog zaradi lažne naznanitve prekrška zoper javni red in mir. Nekaj pred deseto uro zvečer pa so policisti ponovno intervenirali zaradi prijave glasne glasbe na istem območju. Policisti so napisali plačilni nalog 27-letniku, ki je na zasebni zabavi preglasno igral na klaviature.

Pijan razgrajal po bolnišnici

Brežiške policiste so danes ponoči dvakrat klicali v splošno bolnišnico Brežice zaradi pijanega pacienta, ki je razgrajal in ob nudenju zdravniške pomoči odrival in žalil zdravstveno osebje. Ob prvem prihodu je lepa beseda mesto našla in se je pomiril, zato so ga policisti le opozorili. Po njihovem odhodu pa je s kršitvijo nadaljeval, z vpitjem zbudil cel oddelek, zato so ga vklenili in odpeljali na počitek na policijsko postajo. Zraven bo dobil še dva plačilna naloga: zaradi kršitve javnega reda in miru in neupoštevanja policistovega ukaza, da naj s kršitvijo preneha.

Vlomili v župnišče, viked, poslovne prostore

Neznanci so v noči iz četrtka na petek vlomili v župnišče v Veliki Dolini. Brežiški policisti so ugotovili, da so odnesli okoli dvesto evrov denarja in naredili še dodatnih dvesto evrov škode na vratih.

V zadnjem tednu dni so neznanci vlomili v vikend na Ravniku. Trebanjski policisti so ugotovili, da so vlomilci pregledali prostore, odnesli pa tri senzorske luči izpod nadstreška vikenda. Lastnikom so naredili za okoli petdeset evrov škode.

V Trsteniku so ponoči vlomili v poslovne prostore in odnesli trideset evrov gotovine ter povzročili za nekaj sto evrov škode na vratih prostorov.

Izsledili so ga

Krški policisti so sinoči v mestu izsledili 36-letnika, za katerim je bilo razpisano iskanje ker bi moral na prestajanje kazni zapora zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Predali so ga pravosodnih policistom novomeških zaporov.

Nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so včeraj dopoldne v Zapudju prijeli štiri tujce, ki so v Slovenijo prišli nezakonito, domnevno gre za tri državljane Afganistana in državljana Irana. V bližini Tribuč pa so popoldne prijeli sedem tujcev, domnevnih državljanov Afganistana, med njimi sta dve ženski in otrok, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

Na Obrežju zasegli avtodom

Na mejni prehod za mednarodni promet Obrežje se je sinoči na izstop iz države z avtodomom pripeljal 51-letni državljan Hrvaške. V postopku mejne kontrole so policisti ugotovili, da uporablja ponarejeno romunsko vozniško dovoljenje. Avtodom italijanskih registrskih tablic so mu zasegli in ga kazensko ovadili zaradi ponarejene listine, hkrati pa uvedli še postopek o prekršku, ker je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

