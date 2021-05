Sevniški salamarji in salamiada z monografijo

29.5.2021 | 18:30

Monografijo z naslovom Sevniška salamiada - 60 let so predstavili v atriju sevniškega gradu. (Foto: občina Sevnica)

Sevnica - Društvo salamarjev Sevnica v letos praznuje šest desetletij delovanja, ob tej priložnosti pa je izdalo monografijo z naslovom »Sevniška salamiada – 60 let« avtorja Oskarja Zorana Zeliča. Ta obsega celovito predstavitev nastanka salamijade, njenega razvoja in ljubiteljskega delovanja sevniških salamarjev, predstavili pa so jo na nedavni novinarski konferenci v atriju sevniškega gradu v soorganizaciji domača občine, KŠTM Sevnica, Kmečke zadruge Sevnica in Društva salamarjev Sevnica, so sporočili iz sevniške občine.

Napredek pri kakovosti izdelave salam je sevniško salamijado popeljal na mesto tako najstarejše kot tudi najpomembnejše salamijade v Sloveniji, partnerstvo s tujimi mesti, ki imajo podobna ocenjevanja in festivale, pa je prineslo široko prepoznavnost in vpetost v mednarodni prostor, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik Društva salamarjev Sevnica Zdravko Mastnak je predstavil poudarke društvenega dela, avtor monografije Oskar Zoran Zelič pa novo knjižno delo in vsebine monografije. Direktor Kmečke zadruge Sevnica Janko Skube je spregovoril o sodelovanju med društvom in zadrugo tudi v povezavi s krepitvijo prepoznavnosti tradicionalne sevniške salame, župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek pa sta se osredotočila predvsem na povezovanje prepoznavnosti sevniške salame v širšo turistično ponudbo občine Sevnica, s poudarkom na prihajajočih dogodkih, med njimi Festivala modre frankinje in Festivala Sevniško grajsko poletje 2021.

M. Ž.