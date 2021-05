Trebanjski levi tudi uradno državni podprvaki

29.5.2021 | 20:25

Trebanjci so dosegli največji klubski uspeh! (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje, Ribnica, Novo mesto - Rokometna sezona je končana. Rokometaši trebanjskega Trima so na današnji tekmi zadnjega kroga lige NLB doma premagali Dobovo z 31:25 (14:14) in tako prvič postali državni podprvaki v zgodovini kluba in prišli do največjega klubskega uspeha.

Trebanjci so v tej sezoni dosegli najboljšo uvrstitev v državnem prvenstvu. Po petih tretjih mestih v sezonah 1997/98, 1998/99, 1990/2000, 2008/09 in 2019/20 so prvič v zgodovini kluba osvojili drugo mesto. Pred njimi so le Velenjčani, za njimi pa v minulih letih »mogočni«, v tej pa bledi Celjani.

Posavci, ki so v minuli sezoni presegli svoje načrte in zasedli sijajno peto mesto, so imeli v tej sezoni malce nižje tekmovalne cilje, za njih pa je najbolj pomembno, da so zadržali prvoligaški status.

V prvem polčasu se je na Dolenjskem odvijal izenačen in enakovreden boj, druga polovica tekme pa je minila v absolutni prevladi izbrancev domačega trenerja Uroša Zormana. V 46. minuti so si priigrali osem golov prednosti (25:17) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala v Trebnjem.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Gal Cirar s sedmimi in Mihajlo Radojković s petimi goli, v gostujoči pa Adam Seferović s petimi in Dean Šešić s štirimi zadetki.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje, je po tekmi povedal: »Izjemno sem ponosen na igralce in celoten strokovni štab, ki je v tej sezoni dihal kot eno in verjel, da nam lahko uspe. Naslov državnega podprvaka, ki je največji uspeh v zgodovini kluba, je rezultat dobrega dela v tej sezoni.«

RK Trimo Trebnje – MRD Dobova 31:25 (14:14)

Dvorana OŠ, sodnika: Pukšič in Satler.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 4 (3), Višček 1, Didovič 3, Grojzdek, Radojković 5, Cingesar 2, Kmet 1, Kotar, Potočnik 2, Ropič, Udovič, Grbič 5, Cirar 7 (1), Florjančič 1.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Dragan 1, Seferović 5, Jezernik 3 (1), Kovačec, Košir 2, Mladkovič 2, Mlakar 3 (2), Šešić 4, Glaser, Raguž 1, Sintič 3, Šibanc 1.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 7 (4), Dobova 4 (3).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Dobova 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Zmaga za Ribnico

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Slovenj Gradec 2011 s 26:23 (14:10). V tej sezoni dokaj bledi in neambiciozni Ribničani so sezono končali na sredini razpredelnice, tako kot osmoljenci današnjega medsebojnega dvoboja iz Slovenj Gradca. Njun današnji medsebojni dvoboj, ki se je zavoljo zastoja na cesti gostujočih rokometašev začel z 20-minutno zamudo, je odločal o končnem šestem mestu v ligi NLB, po današnji zmagi pa so ga osvojili rokometaši iz dežele suhe robe.

Izbranci domačega trenerja Gregorja Cvijića so vseskozi nadzorovali Korošce. Malce se jim je zalomilo le sredi drugega polčasa, ko so jim gosti povsem zadihali za ovratnik (17:16, 19:18 in 20:19). Končnica je minila v znamenju domačih rokometašev, ki so si priigrali pet golov prednosti (25:20) in tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do srečnega konca.

V domači ekipi sta bila strelko najbolj učinkovita Stefan Ranisavljević s šestimi in Uroš Miličević s petimi goli, v gostujoči pa sta to razmerje zadetkov imela tudi Rok Cvetko oziroma Tilen Grobelnik.

* ŠC Ribnica, sodnika: Sok in Žitnik.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan, Horvat 2, Gorenc, Šolaja 1 (1), Žagar 2, Knavs 3 (3), Ranisavljević 6, Miličević 5, Pahulje 1, B. Nosan 3, Cimerman 1, Pucelj 2, M. Nosan, Setnikar.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Dobaj, Soldo, Grobelnik 5 (4), Cvetko 6 (2), Banfro 1, Levc, Šol, Živković 2, Lesjak, Milenković 4, Šunter, Majcen, Štumpfl 2, Ošlak 1 (1), Jankovski 2.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Slovenj Gradec 2011 8 (7).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Slovenj Gradec 2011 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Za konec tesen poraz za slovo od prve lige



Rokometaši novomeške Krke pa so doma tesno izgubili z ekipo LL Grosist Slovan, rezultat je bil 27:28(13:14). Novomeška zasedba se je po slabem prvem delu sezone v drugem nekoliko prebudila in prikazala nekaj lepih predstav, a ni zadržala prvoligaškega statusa. To je uspelo ljubljanskemu Slovanu, ki je zasedel deseto mesto v 14-članski elitni ligi.

Ljubljančani so v dolenjsko prestolnici prišli le z enajstimi igralci, od sezone pa so se poslovili z zmago. Večji del dvoboja je bil izenačen, tehtnica zmage se je nagibala na eno in drugo stran, za gostujočo zasedbo pa je zmagoviti gol v zadnji minuti prispeval Aljaž Lešek.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Robert Sanković s šestimi in Aleksa Tufegdžić s petimi goli, v novomeški pa Marko Majstorović in Vladan Lončar s petimi zadetki.

* Dvorana Marof, sodnika: Nahtigal in Kavalar.

* Krka: Pavlin, Brajer, Radović, Bevec 1, Je. Avsec 2, Majstorović 5, Lončar 5, Ja. Avsec, Irman 1, Jakše 3 (1), Plut, Klemenčič 2, Rašo 2, Radović, Kukman 3 (1), Windischer 3, Matko.

* LL Grosist Slovan: Gošić, Selaković, Dragar 2, Tufegdžić 5 (2), Topolovec 3 (2), Lešek 4, Martinović 4, Kotar 4 (1), Sanković 6, Turnšek.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (2), LL Grosist Slovan 8 (5).

* Izključitve: Krka 14, LL Grosist Slovan 6 minut.

* Rdeči karton: /.

STA, M. Ž.