Brežiški nogometaši imajo novega trenerja

30.5.2021 | 15:00

Nogometaši Brežic so dobili novega trenerja.

Brežice - Nogometaši Brežic, ki so sezono v drugi ligi končali na petem mestu, imajo novega trenerja. Kot piše na Facebook strani kluba, bo člansko ekipo vodil 48-letni Željko Mitraković, nekdanji nogometaš, ki je v slovenski ligi pa tudi v tujini igral za številne klube, zbral je tudi sedem nastopov za slovensko reprezentanco.

»Željko Mitraković ima sloves izredno iskrenega človeka, ki prisega na trdo delo. V svoji igralski karieri je zbral več nastopov za našo izbrano vrsto in igral tudi za klube, kot so Olimpija, Domžale, Triglav Kranj, Primorje, ter v tujini. Svoje trenerske sposobnosti je do zdaj preizkušal kot pomočnik trenerja slovenske reprezentance U21 ter kot glavni trener v Dobu, Iliriji, Svobodi in Savi Kranj. Zdaj bodo njegove sposobnosti na testu v NK Brežice 1919. Željko, želimo ti ogromno uspehov in še uspešnejšo sezono, ko je bila letošnja,« so ob najavi novega trenerja zapisali na Facebook strani kluba.

Spomnimo, da je konec marca z mesta glavnega trenerja Brežičanov odstopil Rok Zorko, ki je zelo uspešno vodil posavsko ekipo. A ni bil zadovoljen z razmerami v klubu. Ekipo je nato prevzel njegov pomočnik Slaviša Dvorančič, Brežičani so se do konca krčevito borili za drugo mesto, ki prinaša dodatni kvalifikacijski tekmi za preboj v prvo ligo. Drugo mesto so na koncu osvojili nogometaši Krke, ki se bodo v nedeljo doma pomerili s Koprom, predzadnjo uvrščeno ekipo prve lige, povratna tekma bo v sredo v Kopru.

R. N.