Delali na vrtu in našli ročno bombo

30.5.2021 | 07:40

Ilustrativna slika.

Včeraj popoldne ob 18.27 so v naselju Dolenje Dole v občini Škocjan pri delih na vrtu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili ročno bombo, angleške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne.

Naj bi gorele saje v dimniku, pa niso

Včeraj zvečer ob 18.55 so na novomeško izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli obvestilo da v Brezju v Novem mestu gorijo saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so izvozili na kraj in ugotovili, da požara ni in gre za lažno prijavo.

Zgorel lesen bivalni objekt, v njem ni bilo nikogar

Danes zjutraj ob 3.49 je v naselju Bereča vas v občini Metlika gorel nenaseljen lesen bivalni objekt. Gasilci PGD Suhor, Metlika in Lokvica so požar pogasili, objekt je v celoti pogorel. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je na objektu odklopil elektriko.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-Od 8. ure do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Bočka 2, Trnovec, Komet in čistilna naprava Metlika;

- od 8. ure do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Bočka 1 1998, Strmec 1998, Berčice 1994, Urbanov hrib 1977, Grabrovec 1977, Brezovica pri Metliki 2000, Malo Lešče 2000, Svržaki 1990, Čurile 1972, Rosalnice 1992, Boriha, Radoviči 1976, Božakovo 1977, Rakovec 1987, Nova gora pri Drašičih 2001, Drašiči 1952, Babna gora pri Drašičih 2003, Kamenica1 1996, Kamenica2 1996, Krmačina 1993, Vidošiči 1991, Slamna vas 1986, Boldraž 1975, Radovica 2, Radovica 1952, Črpališče Bojanja vas 1998, Bojanja vas 1975 in Krašnji vrh 1975.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.