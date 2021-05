Naj se šentjernejski nadzorniki ne skrivajo za covid maskami!

30.5.2021 | 10:00

Tatjana Vene, nova predsednica NO občine Šentjernej, obljublja, da bodo delali vestno in pošteno.

Šentjerneja - Občinski svet je na zadnji občinski seji med drugim sprejel zaključni račun občine Šentjernej za leto 2020. Predstavila ga je finančnica na občini mag. Andreja Topolovšek.

Občina je lansko proračunsko leto uspešno zaključila - prihodki in prejemki so znašali 9 milijonov 499 tisoč evrov, odhodki in izdatki pa 9 milijonov 444 tisoč evrov, kar pomeni, da je presežek prihodkov nad odhodki znašal dobrih 55 tisoč evrov.

Svetnik Franc Hudoklin

Svetnika Franc Hudoklin (SLS) in Albert Pavlič (SDS) sta opozorila, ali se zaključni račun lahko potrjuje brez stališča Nadzornega odbora (NO) občine. NO namreč lani ni zasedal, odkar je z mesta predsednice odstopila Renata Škedelj, in še en drug član, namestnik predsednice Jure Grubar pa ni niti enkrat sklical odbora. Kot je bilo slišati na seji, so razlogi objektivne narave - koronavirus.

Zakaj nadzorniki mirovali?

»Pričakoval bi stališče NO, da bi dal poročilo o številkah, da prevzame svoj del odgovornosti. Vse komisije so se v koronačasu sestajale in delovale, NO pa ne?« je dejal Hudoklin. Pavlič pa je spraševal, ali je sploh možno, da se zaključni račun sprejema na tak način.

Svetnik Albert Pavlič, na desni pa kolegica Vesna Bregar.

Andreja Topolovšek in višja svetovalka za pravne zadeve na občini Tina Gazvoda sta zagotovili, da se ne srečujejo prvič s takšno situacijo in da je preverjeno, da za sprejem zaključnega računa na občinskem svetu ni pogoj poročilo nadzornikov. So pa novo predsednico NO občine Šentjernej Tatjano Vene že povabili k sodelovanju, nadzornikom bodo predstavili zaključni račun, proračun, zadolževanje, sodne postopke, tako da se bodo lahko zagnano lotili svojega dela, je bilo slišati.

Nova predsednica NO občine Šentjernej Tatjana Vene, mag. managementa kakovosti, je v imenu prejšnjega podpredsednika Grubarja podala poročilo za leto 2020 in spregovorila tudi o prihodnjem programu dela. Zagotovila je, da bo NO opravljal svoje delo pošteno, vestno, nepristransko .

Med njimi bodo lahko seveda tudi predlogi občinskih svetnikov, na kar je namignil Franc Hudoklin, ki je pohvalil novo moč, ki se svetnikom zdi obetavna.

Več o nadzornikih v občini Šentjernej, za katere Pavlič pravi, naj se ne skrivajo za covid maskami, pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

