Katere javne zgradbe bodo še sanirali v novomeški občini?

30.5.2021 | 17:00

Mestna občina Novo mesto nadaljuje z energetsko obnovo javnih stavb.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo junija nadaljevala energetsko sanacijo javnih zgradb v svoji lasti, za katero je leta 2017 že odštela skupaj 3,5 milijona evrov različnih sredstev. Celotna naložba bo brez davka stala 1,82 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 810 tisoč evrov prišlo iz operativnega programa evropske kohezijske politike.

Dela bodo predvidoma začeli konec junija in jih končali v 90 dneh od uvedbe posameznega izvajalca v delo, so sporočili z novomeške občine.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občine bodo energetske sanacije deležni stara občinska stavba na Seidlovi cesti, poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi ulici 10, upravna stavba in muzej novejše zgodovine Dolenjskega muzeja ter prostori muzejske zbirke vozil IMV v Drgančevju.

Na vrsto bo prišla tudi upravna stavba in muzej novejše zgodovine Dolenjskega muzeja.

Stara občinska stavba, Dom športov na Loki, Športni park Portoval, OŠ Stopiče...

Energetsko bodo prenovili še Dom športov na Loki, stavbo Športnega parka Portoval in Osnovno šolo Stopiče. S tem bodo nadaljevali celovito energetsko prenovo javnih objektov v Mestni občini Novo mesto, kjer so v prvem sanacijskem sklopu leta 2017 po načelu javno-zasebnega partnerstva delno oz. v celoti prenovili 27 javnih zgradb, so poudarili.

V stari občinski stavbi bodo opravili sanacijo ogrevalnega in ohlajevalnega sistema z novim cevnim razvodom in vgradnjo konvektorjev. Sanirali bodo kotlovnico, vgradili toplotno črpalko in kaskadne plinske grelnike, posodobili bodo razsvetljavo. V poslovno-stanovanjskem kompleksu na Rozmanovi ulici bodo toplotno izolirali hišno pročelje, del tlakov in streho. Zamenjali bodo kritino in stavbno pohištvo.

V upravni stavbi in muzeju novejše zgodovine Dolenjskega muzeja bodo zamenjali stavbno pohištvo. Energetska sanacija Doma športov Loka bo obsegala toplotno izolacijo pročelja in strehe z menjavo kritine, sanacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in sanacijo razsvetljave.

V stavbi Športnega parka Portoval načrtujejo toplotno izolacijo pročelja in strehe z menjavo kritine, sanacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in plinske kotlovnice, menjavo stavbnega pohištva ter sanacijo razsvetljave.

V Osnovni šoli Stopiče bo okrepili toplotno izolacijo pročelja in strehe, zamenjali bodo kritino in stavbno pohištvo ter vgradili sodobna svetila. V muzejski zbirki v Drgančevju bodo toplotno izolirali pročelje in streho stavbe ter zamenjali kritino. Sanirali bodo ogrevalni sistem, vgradili toplotno črpalko in zamenjali stavbno pohištvo, so še sporočili z novomeške občine.

L. M., foto: MoNM