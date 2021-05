Športnika leta Zarabec in Horvatova, ekipa pa rokometaši Trima Trebnje

Skupinska fotografija vseh prejemnikov priznanj.

Mata Vtič je pospremila slovensko baklo na pot iz športnega parka na Mirni.

Trebnje - Lahko bi dejali, da je bil v Trebnjem včeraj pravi športni praznik. Trebanjski rokometaši so se pred domačimi gledalci veselili osvojitve drugega mesta v državnem prvenstvu, le nekaj sto metrov stran pa so zvečer v športnem parku Trebnje pod okriljem Športne zveze občin Trebnje in Mirna razglasili najboljše športnike preteklega leta. Športnika leta sta postala rokometaš Miha Zarabec in atletinja Anita Horvat, priznanje za najboljši športni kolektiv pa je prejel Rokometni klub Trebnje.

Prireditev v športnem parku se je začela s prihodom slovenske bakle, ki te dni potuje po slovenskih občinah. Ob 17. uri jo je na Mirni na pot pospremila Maja Vtič, smučarska skakalka, udeleženka olimpijskih iger in večkrat tudi športnica leta občin Trebnje in Mirna. Iz športnega parka na Mirni in naprej po trim stezi Trimmigo, po cesti čez Brezovico, Hudeje, Račje selo, Pekel, mimo Cvibelj do trebanjskega športnega parka, ki so ga včeraj ob tej priložnosti tudi uradno predali namenu, je slovensko baklo izmenjaje prineslo skoraj sto športnikov in športnic. Sledila je prireditev Športnik leta.

Tudi letos so podelili kar nekaj priznanj. Jubilejno priznanje za 60 let delovanja je prejelo Avto moto društvo (AMD) Trebnje, priznanje športni delavec leta je šlo v roke Franca Cuglja, ki je strokovni vodja in glavni trener vseh selekcij v Strelskem društvu Trebnje.

Plaketo za delo v športu so prejeli: učiteljica športa na Osnovni šoli Trebnje Darja Korelec, podpredsednik Smučarskega društva Zabrdje Jože Novak ter Jure Višček, trebanjski podjetnik, ki je že tri desetletja tesno povezan z Rokometnim klubom Trimo Trebnje.

Športni znak občin Trebnje in Mirna so podelili motokrosistu Jana Pancarju in badmintonistki Niki Arih, mlada športnica leta je postala 12-letna atletinja Karla Jerič, mladi športnik leta pa 13-letni Žan Oven, član AMD Trebnje, medtem ko je mlada športna ekipa leta postala badmintonska ekipa BK Team U13.

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in sekretar Športne zveze občin Trebnje in Mirna Leon Lobe sta na koncu podelila še najprestižnejša priznanja. Športna ekipa za leto 2020 je Rokometni klub Trimo Trebnje, priznanje sta prevzela predsednik kluba Toni Janc in kapetan članske ekipe Uroš Udovič. »Rokometni klub Trimo Trebnje deluje od leta 1983, nastopi v članski prvi ligi so se začeli dobro desetletje kasneje. V minuli sezoni je klub pod vodstvom trenerja Ivana Vajdla osvojil tretje mesto v državnem prvenstvu in se uvrstil v skupinski del evropske lige,« so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Športnica leta je postala Anita Horvat, ki živi v Trebnjem, drugače pa je članica Atletskega kluba Velenje. V minulem letu se je udeležila največjih atletskih tekmovanj, med drugim je v teku na 400 m tekmovala na dveh mitingih Diamantne lige – v Monaku je bila druga, v Bruslju sedma. Ubranila je naslov državne prvakinje na 400 m in v štafetnem teku 4 x 400 m z ekipo AK Velenje, v teku na 200 metrov pa je postala državna podprvakinja.

Športnik leta 2020 pa je rokometaš Miha Zarabec, priznanje je prevzela njegova mama. »Miha Zarabec je svojo rokometno pot začel v Trebnjem, nadaljeval v Mariboru in Celju, od tam pa je odšel v tujino – v severnonemški Kiel, ki je po lovorikah najuspešnejši nemški klub. Miha igra na položaju srednjega zunanjega in je izjemno nevaren v prodiranju. V preteklem letu je bil z ekipo THW Kiel nemški državni in evropski klubski prvak,« je bilo slišati iz ust povezovalke prireditve Petre Krnc Laznik.

