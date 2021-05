Za ureditev Auerspergove železarne Dvor končno svetla prihodost?

30.5.2021 | 11:35

Načrt ureditve Auerspergerjeve železarne na Dvoru.

Dvor, Ljubljana - Ministrstvo za kulturo je ponovno objavilo težko pričakovan razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor.

Po večmesečnem prizadevanju občine Žužemberk je skoraj izgubljen projekt ponovno pristal na portalu javnih naročil. »Če bo četrti poizkus izbire izvajalca del uspel, lahko pričakujemo postavitev temeljnega kamna že za letošnji občinski praznik, otvoritev kompleksa pa naslednje leto,« pravi podžupan Rok Zupančič.

V prvem razpisu so prejete ponudbe presegale zagotovljena finančna sredstva, zato je ministrstvo razpis ponovilo. V drugi ponovitvi je tik pred zaključkom razpisa zatajil državni portal za javna naročila. Zaradi pritožbe potencialnega izvajalca so morali razpis ponovno razveljaviti. V tretje so prejete ponudbe zopet presegale zagotovljena sredstva, zato je ministrstvo hotelo projekt oklestiti.

Prijava na razpis do 17. junija

K sreči je žužemberškemu županu Jožetu Papežu uspelo ohraniti obseg prvotno zastavljenega projekta in pridobiti dodatna državna ter evropska sredstva. Tako je bil pred dnevi objavljen četrti razpis, na katerega se lahko izvajalci prijavijo do 17. junija. Ob tem velja velika zahvala Iztoku Možetu z Dvora, ki aktivno sodeluje z občino in pomaga, da se projekt nadaljuje.

Projekt predstavlja velik turistični preboj ne samo občine, temveč tudi širšega območja Dolenjske. Zajemal bo stalno razstavo na temo Natura 2000, Krakovski gozd, reka Krka ter železarstvo na Dvoru in okolici. Dolgoročni cilj ministrstva je uvrstitev kompleksa tako v šolske učbenike, kot tudi na svetovni turistični zemljevid.

Poleg muzeja bo urejena turistično informacijska točka, moderna multimedijska dvorana ter prostor za manjši gostinski obrat. Restavriran bo temelj nekdanjega plavža ter nakazane lokacije peči in vodnih koles, ki so nekdaj poganjala obrat. Sodobni pridih bo dodala polnilnica električnih koles in avtomobilov ter prostor za tržnico.

L. M.