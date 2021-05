Priznanje Čebelarske zveze Slovenije sevniški občini

30.5.2021 | 19:40

Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf je županu Srečku Ocvirku izročil priznanje. (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Na obisku Sevnice je bila pred dnevi Čebelarska zveza Slovenije. Njen podpredsednik Marko Alauf je županu Srečku Ocvirku ob tej priložnosti izročil priznanje za doseženo tretje mesto na izboru čebelam prijaznih občin, KŠTM Sevnica pa je goste povabil na ogled dela novega vodenega doživetja – Medene ture.

Občina Sevnica pomen čebelarstva krepi z različnimi aktivnostmi: izvaja trajnostne okoljske ukrepe, skrbi za ustrezne krajinske ureditve in zasaditve medovitih rastlin, nudi podporo promociji izdelkov in lokalno pridelani hrani, ozavešča občane, izvaja razne izobraževalne vsebine, omogoča delovanje sevniške tržnice s stalno prisotnostjo lokalno pridelanega medu in še mnogo več.

V sodelovanju s čebelarsko vodnico Carmen Klepej so na KŠTM Sevnica Medeno turo zasnovali po tem, ko je Sevnica konec preteklega leta prejela naziv čebelam prijazna občina, premierno pa je bila predstavljena 20. maja, na svetovni dan čebel. Pri oblikovanju ture so imeli pester nabor vsebin, saj je območje občine Sevnica že od nekdaj močno povezano tudi s tradicijo čebelarjenja in medičarstva.

L. M.