"Masterchef po šentjernejsko" - špargljeva pita in celo sladoled!

30.5.2021 | 13:25

Anica Škedelj in Danijela Pavlič sta skupaj poprijeli in pripravila kup slastnih jedi.

Danijela Pavlič - nasmejana pri pripravi pite.

Anica Škedelj je lahko ponosna na tak krasen domač kruh!

Špargljev sladoled

V naši kuhinji so vse bolj priljubljeni šparglji, ena od prvih vrst pomladne zelenjave, ki sodi med zelo zdrave zaradi svojih razstrupljevalnih in diuretičnih učinkov na telo. Da so šparglji odlično živilo, še kako vesta tudi Anica Škedelj iz Gorenjega Gradišča ter Danijela Pavlič iz Orehovice, obe članici Društva kmetic Šentjernej.

Prisegata na zdravo, domačo hrano, med katero sodijo tudi šparglji. Tokrat je »masterchef po šentjernejsko« - za Dolenjski list, potekal v Aničini kuhinji, kamor je kljub obilici dela doma z veseljem prihitela še njena kolegica Danijela Pavlič. S šopom svežih, domačih zelenih špargljev.

Svoj nasad

Nabrala jih je kar svojem nasadu v Orehovici, saj jih njihova družina prideluje že desetletje in dobro jim gre od rok. Letos, ko je vreme temperaturno tako spremenljivo, kar težko zadostijo potrebam svojih strank.

Danijela šparglje obožuje, pozna nešteto receptov z njimi, saj se jih pripravlja v juhah, s testeninami, v rižotah, omletah in pitah… A za naše bralce je izbrala pito s šparglji, špargljevo solato in špargljev sladoled. Anica pa je – da bo na mizi res čisto pravo kosilo - pripravila še pire krompir s koprivami, solato z ajdovo kašo ter ocvrte medaljončke iz domačega piščanca.

Spretno sta se naši gospodinji lotili dela, saj sta vajeni, izkušenj pa jima iz lastnih družin ne manjka.

Test, nato nadev

Danijela je najprej zamesila krhko testo za pomladno špargljevo pito, saj mora vsaj pol ure počivati v hladilniku (zavito v prozorno folijo). V presejano moko, zmešano z dvema ščepcema soli, je narezala hladno maslo v koščkih, zgnetla suhe sestavine ter nato dodala nekaj žlic hladne vode. Nastalo je gladko testo. Med počivanjem je pripravila špargljev nadev.

Šparglje je oprala ter jih narezala na manjše koščke, ter odstranila oleseni del. Če so sveži, jih ni potrebno lupiti, opomni.

Narezane šparglje je na hitro – nekaj minut – prepražila na maslu (lahko olivno olje). V skledici je z metlico umešala jajca – iz enega je posebej naredila sneg - ter dodala smetano, sol, poper in nariban parmezan. V ohlajeno maso je stresla šparglje. Test je razvajala na okrog pol centimetra na debelo, ga dala v namaščen pekač in ga s prsti nežno pritisnila ob dno in rob modela. Na več mestih ga je prebodla z vilicami. Maso je nato vlila v model s testom in v ogreti pečici na 200 stopinj Celzija pekla dobre pol ure. Pita mora biti zlato rjavo zapečena. Pečena se naj kakih deset minut hladi v pekaču.

Kot pove Danijela, si špargljevo pito lahko privoščite za malico, kosilo ali večerjo, lahko je samostojna jed z zeleno solato, če želite lahko v nadev dodate tudi na koščke narezano slanino, skratka da se improvizirati. Če je kaj ostane, je dobra tudi hladna.

ŠPARGLJEVA PITA

Pita je pripravljan za peko.

Špargljeva pita je pečena!

TESTO:

200 g moke

2 ščepca soli

10 dag hladnega masla

3 žlice hladne vode

NADEV:

500 g svežih špargljev

2 jajci

1 beljak

175 ml kisle smetane

100 ml sladke smetane

malo soli, popra

25 g masla

70 g naribanega sira

Več še o ostalih jedeh, ki sta jih za naše bralce pripravili izkušeni gospodinji - špargljevi solati in špargljevemu sladoledu, pa pireju s koprivami, solati z ajdovo kašo ter ocvrtih medaljončkih iz domačega piščanca, si lahko preberete v prilogi Živa aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

