Včeraj pri nas 7,3 odstotka okuženih s koronavirusom. V Krškem in Sevnici po sedem okužb.

30.5.2021 | 12:15

Ilustrativna slika. (Foto: internet)

Ljubljana - Včeraj so pri nas ob opravljenih 1852 PCR testih potrdili 135 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih, ki jih je na Twitterju objavila vlada, se v bolnišnicah zdravi 242 covidnih bolnikov, od tega jih 75 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrla sta dva covidna bolnika. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 275.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v državi se je tako še nekoliko znižalo, saj je v petek znašalo 278.

Delež pozitivnih PCR testov je bil v soboto, ko so opravili tudi 8656 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem, 7,3-odstoten.

Kako včeraj pri nas?

In kako je bilo včeraj s potrjenimi okužbami s koronavirusom na našem območju? Največ so jih zabeležili v občini Krško in Sevnica - po 7, sledijo občine Šentruper (3), Brežice (2), ter s po enim primerom Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno.

Kmalu četrtina cepljenih z vsemi odmerki

Se je pa število covidnih bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnicah, glede na sobotne podatke povečalo za devet, potem ko se je v prejšnjih dneh zniževalo. Število bolnikov na intenzivni negi ostaja nespremenjeno.

Vlada je objavila tudi podatke o številu cepljenih proti covidu-19. S prvim odmerkom je bilo doslej cepljenih 660.288 oseb (38,2 odstotka prebivalcev), z vsemi odmerki pa 402.097 (23,3 odstotka). Samo v soboto se je cepilo 10 tisoč oseb.

L. M.