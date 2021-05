Nogometaši Krke v Koper z dvema goloma zaostanka

30.5.2021 | 21:40

Kaheem Parris se je dvakrat znašel pred koprskim vratarjem, a ga ni uspel premagati.

Trener Krke Zoran Zeljković in športni direktor Novomeščanov Sašo Udovič

Novo mesto - Nogometaši Krke so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za preboj v prvo ligo pred številnimi domačimi gledalci morali priznati premoč Kopru, ki ima pred povratno tekmo v sredo dva zadetka prednosti. Novomeščani so imeli sicer kar nekaj lepih priložnosti za zadetek, a so bili premalo zbrani pri zaključnih strelih.

Prvo priložnost je imel v dvanajsti minuti Jamajčan v dresu Krke Kaheem Parris, ki se je sam znašel pred koprskim vratarjem Davidom Adamom, a najboljši strelec druge lige je slabo zadel žogo. Favorizirani Koprčani bi se lahko v 29. minuti veselili zadetka, a se je z obrambo izkazal domači vratar Denis Pintol, ki je nekaj minut kasneje brez težav ukrotil tudi poskus Dareta Vršiča od daleč. Gledalci tako v prvem delu srečanja niso videli zadetkov.

Na začetku drugega polčasa je Anis Jašaragič po levi strani prodrl v kazenski prostor, a je njegov strel koprski vratar ubranil. Sledile so minute gostov. Mitja Viler je ob podaji z leve strani v roko zadel Luko Kambiča, ki je stal znotraj kazenskega prostora, zato je sodnik pokazal na enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Nardin Mulahusejnović. Le tri minute zatem je bilo že 2:0 za Koprčane, po podaji z desne strani je žogo v mrežo Dolenjcev pospravil Stefan Stevanović. Krkaši niso popuščali in pet minut pred koncem se je Parris znova sam znašel pred koprskim vratarjem, a ga ni uspel premagati.

»Mislim, da smo parirali Kopru v igri in tudi po priložnostih nismo bili nič slabši. Oni so izkušenejši, izkoristili so svoje priložnosti, mi svoje nismo. Na takšni tekmi je zelo pomembno, da izkoristiš moment, ki ga imaš. Na koncu so zasluženo zmagali. Na povratni tekmi ne bomo odnehali do zadnje minute, dokler obstaja upanje, bomo dali vse od sebe,« je po tekmi povedal trener Krke Zoran Zeljković.

Besedilo in fotografije: R. N.

