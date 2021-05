V stanovanju našli preminulega

31.5.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Sinoči ob 20.07 so v ulici Turjaško naselje v Kočevju gasilci iz PGD Kočevje v prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem so našli preminulo osebo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE, na izvodu ZILJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK 1988.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1 1996;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM).

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO;

- od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mirne z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TPje Pijavice vas predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliki Podlog 2 med 7. in 8. uro in med 14. in 15. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Hinje, Podboršt, Zakal, Murnice in Gorenji Leskovec med 8. in 14. uro.

M. K.