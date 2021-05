Poraz v tretji tekmi, konec uspešne sezone

31.5.2021 | 07:20

Foto: KK Krka

Ljubljana/Novo mesto - Krkini košarkarji so v tretji tekmi finala Lige Nova KBM v Ljubljani izgubili s Cedevito Olimpijo z 68:80 (22:24, 14:19, 21:18, 11:19). Ljubljančani so postali prvaki, za krkaše pa se je tako letošnja uspešna sezona končala. V njej so osvojili slovenski pokal, bili drugi v državnem prvenstvu ter obstali v Ligi ABA.

Liga NKBM, finale, 3. tekma, 30.5.

Cedevita Olimpija – Krka 80:68 (24:22, 19:14, 18:21, 19:11)

Krka: Medved, Camphor, Stipčević 12 (6 sk, 2 as), Vrabac 5, Barič 7 (8 sk, 4 as), Kosi 10 (8 sk), Škifić, Škedelj 9, Lapornik 10 (4 sk), Rebec 6, Vučetić 5 (5 sk), Milovanović 4 (2 sk).

Krkaše je tokrat zaradi kazni prvemu trenerju Daliborju Damjanoviću vodil Matic Šiška, igrali pa so brez poškodovanih Jureta Škifića, Roda Camphorja in Lenoa Stergarja. Prva peterka Krkašev je bila Nejc Barič, Luka Lapornik, Miha Škedelj, Jan Kosi in Milan Milovanović. Domači so sredi tretje minute povedli z 9:4, potem pa so krkaši z osmimi zaporednimi točkami prišli do vodstva z 12:9. Do konca četrtine so do minimalne prednosti (24:22) prišli gostitelji, ki so bolje odprli drugo četrtino. Začeli so povečevati prednost in sredi 16. minut so prišli do dvomestnega vodstva (38:27). Ob koncu polčasa so vodili s 43:36.

Krkaši so sredi 24. minute prišli na 4 točke zaostanka (42:46), potem pa so domači v slabih treh minutah naredili delni izid 13:4 in ušli na +13 (59:46). Krkaši se niso predali in po minuti odmora so se z 11 zaporednimi točkami povsem vrnili v igro. Po 30. minutah je bilo 61:57 za Olimpijo. Lapornik je dosegel prvi točki v zadnji četrtini, potem pa so si domači z delnim izidom 10:1 ponovno priborili dvomestno prednost. Krkaši niso imeli več moči za ponovno vrnitev in Ljubljančani so prišli do naslova državnega prvaka, osemnajstič.

Za Ljubljančane je to prvi naslov po sezoni 2017/18, šele tretji od 2009, hkrati pa druga lovorika v sezoni po zmagi v superpokalu septembra lani.

To je enajsti finale, ki se je končal z rezultatom 3:0, in tretji med Ljubljančani in Novomeščani. Deset od teh finalov je po najhitrejši poti dobila Olimpija, le 2019 je to uspelo tudi Kopru Primorski ravno proti ljubljanski zasedbi.

Krka je četrtič izgubila v finalu in ostaja pri sedmih naslovih. Zadnjega je osvojila 2013/14.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rok Stipčević 12

Največ skokov: Nejc Barič in Jan Kosi 8

Največ asistenc: Nejc Barič 4

Največ pridobljenih žog: Nejc Barič 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Nejc Barič 15

Izjave po tekmi:



Matic Šiška, pomočnik trenerja Krke: ''Še enkrat – vsa čast fantom, res so dali vse od sebe, več kot sploh zmorejo in lahko jim samo čestitam za celo sezono. Naredili smo velike stvari. Ostali smo v ligi ABA, osvojili pokal, ko tega od nas ni nihče pričakoval. Olimpiji smo se, razen prve tekme, v finalu res dobro upirali. Bili so zreli za poraz, a smo naredili nekoliko preveč napak. Gremo naprej, moramo se spočiti, potem pa je že nova sezona pred nami in gremo delat.''

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Čestitam vsem v klubu: fantom, štabu, vsem v klubu, predsedniku in direktorju. Vsem bi se tudi rad zahvalil za korektnost, rudi in energijo, ki so jo vložil, še posebej igralcem, ki so vložili zadnje atome moči. Enako lahko čestitam tudi sebi, saj sem dal od sebe največ, kolikor sem lahko. Dva meseca praktično nisem videl družine, razen zjutraj in zvečer. Vsi smo oddelali svoj maksimum in na koncu se nam je to vrnilo na najboljši možen način. Naredili smo ogromen posel. Ostali smo v ABA ligi, osvojili slovenski pokal in igrali v finalu prvenstva. Čutim veliko bolečino v srcu, v duši, da na zadnji tekmi, zaradi izključitve na drugi tekmi finala, fantom nisem mogel neposredno pomagati. Tega ni lahko preboleti, a so Šiška, Balažič in Gliha danes naredili vrhunski posel in odlično vodili moštvo, tako da smo bili do zadnjih trenutkov v igri. Tako kot jaz naj se vsi fantje veselijo in si vzamejo čas za regeneracijo in za svoje družine.''

Luka Lapornik, kapetan Krke: ''Čestitke mojim fantom, ki so dali vse od sebe, čestitke pa tudi Cedeviti Olimpiji za zasluženi naslov državnih prvakov. Ko potegnemo črto, smo zadovoljni s sezono.''

