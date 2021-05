Obeležili 150-letnico Jurčičevega urednikovanja Slovenskega naroda in sklenili Teden ljubiteljske kulture

31.5.2021 | 09:00

Muljava - Na domačiji Josipa Jurčiča na Muljavi sta Občina Ivančna Gorica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v soboto zvečer pripravila osrednjo slovesnost Jurčičevega leta, posvečeno 150. obletnici začetka Jurčičevega urednikovanja pri časniku Slovenski narod.



V pozdravnem nagovoru je župan Dušan Strnad povedal, da nam je rojak Jurčič pustil izjemno literarno zapuščino, a hkrati je bil pomemben glasnik vrednot, ki so še kako aktualne tudi danes. »Tu velja izpostavi skrb za slovenski jezik, domoljubje in medsebojno spoštovanje«, je dejal Strnad. Kljub temu ga izjemno veseli, da se geslo Jurčičevega leta glasi ravno »Jurčič nas povezuje«.

Slavnostni nagovor je imela državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc, ki je povedala, da tridesetletnica samostojne Slovenije sovpada z obletnicami nekaterih pomembnih slovenskih domoljubov in nosilcev narodne kulture v preteklih dveh stoletjih. Eden od teh je Josip Jurčič, ki je trajno zaznamoval ves slovenski prostor in vanj prinašal dragoceno izkustvo tedaj zgodovinsko vplivnega Dunaja ali jezikovne bližine naših južnih sosedov. V nagovoru je orisala nekatere Jurčičeve obletnice v letošnjem letu, med njimi tudi 150-letnico urejanja časnika Slovenski narod. Po besedah državne sekretarke je Jurčič delo urednika opravljal izjemno odgovorno in kot zanimivost izpostavila: »Včasih je moral ves časopis napisati od prve do zadnje strani kar sam in ga poleg tega še lektorirati in korigirati, kar je za današnje razmere kljub vsej digitalni podpori, ki jo imamo, povsem nepredstavljivo.«

Jurčičevo življenjsko, literarno in časnikarsko pot pa je bila obiskovalcem v treh delih predstavljena s pomočjo igrano-dokumentarnega filma z naslovom »Romanje z Jurčičem«. Priložnostni film je pripravila Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z igralci KD Josipa Jurčiča Muljava in scenaristoma, dr. Mihaelom Glavanom in Dragico Šteh.

Na prireditvi je bila, kot sporočajo iz ivanške občine, odprta tudi priložnostna razstava Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana z naslovom Od Pajštbarjeve bajte do muzeja in naprej, ki govori o razvoju Jurčičeve domačije. Razstavo so si lahko prisotni gostje po prireditvi ogledali v galerijskih prostorih sprejemnice na Jurčičevini. Podrobneje pa jo je predstavila Aleksandra Renčelj Škedelj iz ljubljanske enote ZVKD, ki v letošnjem letu obeležuje 70-letnico delovanja.

V sklopu prireditve pa je bilo na Muljavi svečano sklenjen tudi letošnji vseslovenski Teden ljubiteljske kulture. V imenu največjega praznika kulture in umetnosti v Sloveniji je zbrane nagovorila vršilka dolžnosti direktorice Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Metka Šošterič.

Prisotni so lahko prisluhnili bogatem kulturnem programu, ki so ga izvedli tenorist Klemen Torkar, godalna skupina Propertea, sopranistka Katarina Zorec, študentka Akademije za glasbo Ljubljana v razredu Pie Brodnik in solisti Glasbene šole Grosuplje, enota Ivančna Gorica Manca Hočevar in Polona Kopač Trontelj. Prireditev je povezovala televizijska voditeljica Bernarda Žarn.

M. K.; foto: G. Stopar

Galerija