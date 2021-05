V krempljih zdravstvene mafije: potem ko je spregovoril za Reporter, so dr. Bogomirju Gorenšku vlomili v pisarno

31.5.2021 | 09:45

Foto: Primož Lavre - Popoldne smo po telefonu o vsebini članka govorili s primarijem Mirom Gorenškom. Ponoči so mu vlomili v pisarno.

Najprej so od njega terjali 150 tisoč evrov za »urejanje«, da bi lahko v družbi MD Medicina na koncesijo izvajali tudi ortopedske operacije. Ko je to zavrnil in se odločil spregovoriti za Reporter, so mu vlomili v pisarno in jo premetali. Ortoped Miro Gorenšek nam je povedal svojo zgodbo.

Kdo je nasprotoval, da bi v MD Medicina lahko opravljali tudi ortopedske operacije na koncesijo.



Koliko ljudi na leto bi lahko brezplačno prišlo do nujno potrebne operacije, kateri morajo zdaj čakati dolga leta ali pa plačati več tisoč evrov.

Kaj nam je primarij Gorenšek povedal glede človeka, ki se je ponudil zadevo »urediti« v zameno za 150 tisoč evrov.

Kaj so storilci v noči po pogovoru za Reporter odnesli iz pisarne Gorenška.



Kakšen je bil odziv na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na naša vprašanja.



Kako je sedanji sistem slovenskega državnega zdravstva opredelil kardiolog dr. Blaž Mrevlje.



Zakaj je Gorenšek prepričan, da na ZZZS ne delujejo v najboljšem interesu pacientov.



