5 nasvetov pri nakupu kavnega aparata

31.5.2021 | 09:50

Aparat za kavo je pomemben element vaše kuhinje. Dan se začne, ko se zjutraj skuhajo prve skodelice, in končuje, ko je pripravljena zadnja kava.

Zato je nakup novega kavnega aparata lahko pomembna odločitev. Kavni aparat bo namreč pomembno vplival na bivanje in udobje v vašem domu. V nadaljevanju si preberite nekaj stvari, ki jih morate vedeti, preden izberete avtomat za kavo.

1. Pomislite na dolgoročne stroške.

Nakup aparata za kavo ni enkraten strošek. Če se odločite za kavni aparat na kapsule, boste nenehno vlagali denar za kapsule za kavo, ki lahko znašajo od 0,30 € dalje. Če kupite klasični avtomat za kavo boste ta strošek lahko nekoliko zreducirali.

2. Preverite temperaturo kuhanja.

Idealna temperatura kuhanja za lonec kave je od 91°C do 96° C, zato, če se resno ukvarjate s kavo (dobrega okusa), se prepričajte, da ste kupili aparat, ki lahko doseže pravo temperaturo.

Namig: Večina vrhunskih aparatov bo svoje temperature kuhanja navedla na škatli ali na spletu. Če informacije manjkajo, je to morda znak, da se izogibajte.

3. Preverite, koliko popijete.

Količina kave, ki jo popijete je pomemben dejavnik pri izbiri avtomata za kavo. Če pijete veliko kave in imate radi, da je priprava e4nostavna, čista in hitra, potem je avtomat na kapsule prava izbira. Če kavo raje pripravljate sami in se radi poglobite v pripravo, potem je klasični aparat boljša izbira.

4. Razmislite o posebnostih.

Se brez skodelice kave komaj lahko postavite na noge? Želeli boste stroj za samodejni zagon, ki ga lahko nastavite prejšnji večer. Ste popolnoma zmedeni, ko hitite skozi vrata? Izberite različico, ki se samodejno izklopi, tako da vam med hitenjem na delo ne bo treba skrbeti še za eno stvar.

5. Pomislite, kako enostavno je dostopati do njih in jih čistiti.

Če morate odpreti pokrov, da dodate kavo, in ta pokrov zadene dno zgornje omare, preden se lahko odpre do konca, to morda ni idealno. Poskrbite, da bodo kosi ustrezali vaši kuhinji - in vašemu življenjskemu slogu. Če gledate karafo ki ga je treba ročno oprati in preprosto niste prepričani, da imate tak čas vsak dan, morda nadaljujte z nečim, kar gre v pomivalni stroj.

