Od igrišč in igral do javne razsvetljave

31.5.2021 | 14:00

Krško - Participativni proračun Občine Krško za 2022 - 68 predlogov za različna območja - Na glasovanje gre 35 predlogov občanov - Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani občine od 4. do 11. junija

Občina Krško je prejela 68 predlogov za različna območja, ki so jih od 15. marca do 15. aprila, občanke in občani krške občine lahko oddali za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila za to imenovana komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani občine od 4. junija do 11. junija, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni občine.

Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2022, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla, so sporočili z občine. Komisija za izvedbo participativnega proračuna, na čelu s predsednikom Antonom Petrovičem ter člani, Jožetom Žabkarjem, Francem Černeličem, Melito Čopar in Nežo Jurečič, je pripravila seznam izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev na glasovanje.

Občani bodo lahko glasovali od 4. do 11. junija o predlaganih projektih z območja KS Brestanica in KS Rožno-Presladol za postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, kot predlaga Jani Bohorč. Brestaničanka Martina Ivačič se zavzema za projekt V gibanju za zdravje, Marko Kenig za zamenjavo dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestaničan Marko Železnik pa za ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana.

Pet predlogov je za območje KS Dolenja vas, KS Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna ter KS Zdole. Alenka Lapuh se zavzema za postavitev zunanjih motoričnih igral v Spodnjem Starem Gradu oz. na Spodnji Libni, Tjaša Libenšek predlaga obnovo vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, Liljana Omerzu zavzema za projekt Zdolske zgodbe na prostem in za urbano ureditev Zdol. Marjan Zorko bi bil zadovoljen že s postavitvijo klopi na trgu Doma krajanov Zdole.

Na območju KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn bi gotovo ne le Martina Junkarja razveselila obnova starih avtobusnih postaj na Raki. Robert Grojzdek opozarja, da bi si Vrhulje in Veliki Trn zaslužila defibrilator. Nataša Kern predlaga ureditev letnega sankališča na hribu Cavsar pri Raki, Jernej Šterk pa obuditev stare pešpoti Raka – Celine - Jelenik.

Na območju KS Koprivnica in KS Senovo se Ivan Šturbej zavzema za letno učilnico na Senovem, Olivera Mirković predlaga projekt Igra in družba na Senovem, Rok Bizjak pa postavitev ograje na strelišču Zakov pri Reštanju.

Na območju KS mesta Krško se Metka Uršič Urbanč zavzema za motorične poti pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, Marija Meh pa za motorična igrala in plezala otroke pri taisti šoli. Simona Stipič predlaga ureditev igrišča v Bohoričevi ulici, Pia Peršič pa predlaga ureditev javne razsvetljavo med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem ter ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti.

Za območje KS Podbočje in KS Veliki Podlog bi bila po predlogu Dejana Urbanča pridobitev zunanja fitnes naprave ob igrišču v Velikem Mraševu. Zdravko Mežič predlaga urbano ureditev vaških ulic po zaključenem projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja Veliki Podlog, Andreja Zidarič pa ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača pri Velikem Podlogu. Ivanka Černelič Jurečič predlaga zaščita, barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit v Podbočju ter, postavitev pitnika in svetilk na trgu v Podbočju.

Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici pa predlaga Žan Hočevar.

Za območje KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje predlaga Andrejka Habinc ureditev parka ob Šrajbarskem turnu, Alojz Kerin predlaga namestitev igral v Selcah, Jože Olovec pa prenovo otroškega igrišča Gaj. Za osvetlitev pešpoti mimo cerkve sv. Ane, se zavzema Jože Bevc, za BUSko, avtobusno postajališče v Leskovcu pri Krškem pa Jože Škofljanec.

Ureditev športnega parka na Krškem polju predlaga Matjaž Račič, Darja Račič pa fitnesa na prostem. Predlagateljica postavitve košev za pasje iztrebke na Črnilah je Silvija Umek Toth.

P. P.