Nedeljske koronaštevilke ostajajo nedeljske; v regiji le dve novi okužbi v Sevnici

31.5.2021 | 11:45

Profimedia

Med vikendom se tempo testiranja umiri, posledično je manj zaznanih pozitivnih na koronavirus.

Včeraj so opravili 1501 molekularni PCR test na koronavirus, zaznali pa so 91 pozitivnih, kar predstavlja 6,1 odstotni delež. Lotili so se tudi 7598 hitrih antigenskih testov. Rezultati teh niso znani, pozitivne primere pa pošljejo na PCR test, rezultati pa bodo vključeni v ponedeljkove podatke.

Ker je bila včerajšnja nedelja podobna predhodni (91 pozitivnih in 5,98 odstotni delež), se sedemdnevno povprečje le za las spremeni, na 279, za 0,4 odstotka navzgor.

V bolnišnicah se danes zdravi 245 pacientov oziroma trije več kot v nedeljo. Na intenzivni terapiji je danes zasedenih 72 postelj oziroma tri manj kot v nedeljo, umrl je en bolnik s covidom-19.

REGIJA

Število covidnih bolnikov v Splošni bolnišnici Novo mesto že nekaj dni ostaja nespremenjeno - 21 jih je trenutno, od tega pet v intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - brez novih okužb

Posavje - Sevnica 2

Kako bomo živeli poleti in jeseni? Bojana Beovič odgovarja …

Polno cepljenih je že dobrih 400.000 prebivalcev Slovenije, z enim odmerkom več kot 660.000.

Cepljenje je v Sloveniji končno v polnem teku. Ne le, da cepimo vso odraslo populacijo, glede na mnenje Evropske agencije za zdravila (EMA) bomo kmalu lahko začeli cepiti tudi otroke, starejše od 12 let, je danes poudarila vodja svetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Bojana Beović. Pri otrocih bodo najprej na vrsti tisti s kroničnimi oblenji, ki bi lahko težje prebolevali okužbo s covidom-19. Ta sicer bolj prizadane starejše, a se z novimi različicami virusa tudi to spreminja, je posvarila infektologinja.

Sicer pa je pri odrasli populaciji s prvim odmerkom cepljenih že skoraj 39 odstotkov ljudi, polno cepljenih pa je približno četrtina. Ta delež pa moramo dvigniti nad 60 odstotkov, če hočemo imeti mirno poletje, oziroma vsaj jesen, je še opozorila Beovićeva.

Kako bomo namreč živeli poleti in predvsem jeseni? Z ukrepi ali brez? To bo odvisno od precepljenosti prebivalstva. “Normalno življenje, brez ukrepov, je možno samo v primeru, če bo cepljen takšen delež prebivalstva, da bo prišlo do tako imenovane kolektivne imunosti,” je opozorila Beovićeva. Pri izvorni, kitajski različici virusa naj bi ta delež bil med 66 in 70 odstotki, pri bolj kužnih različicah kot sta denimo britanska in indijska, pa še višji. “Če do tega ne bomo prišli, bo treba ohraniti določene ukrepe,” je napovedala infektologinja in dejala, da bodo uspešnejše, zdravstveno in gospodarsko, tiste države, ki bodo uspele precepiti višji delež prebivalstva.

Ob tem je vodja strokovne skupine pri NIJZ še poudarila, da delež precepljenosti ni odvisen od države, “ampak od zdravstvene prosvetljenosti prebivalstva, ki razume, da je potrebno, da se cepimo”. Pod črto to torej pomeni: več kot bo cepljenih, manj bo ukrepov.

M. K.