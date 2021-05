V Osilnici skušajo dodaten zagon turizmu dati s trženjem zgodbe o Petru Klepcu

31.5.2021 | 18:40

Lesena podoba Petra Klepca v dolini Kolpe

Osilnica - V občini Osilnici so skupaj z občinama Kočevje in Kostel združili moči v projektu Junaki skrivnostnih gozdov, katerega del je tudi pot Petra Klepca. S tem želijo zgodbo o Petru Klepcu v večji meri tržiti za turizem, česar "v preteklosti skoraj ni bilo", pravi županja Alenka Novak. Epidemija je sicer tamkajšnji turizem močno prizadela, ugotavlja.

"Osilnica je znana kot dežela Petra Klepca, a zaenkrat tega nismo tržili," pravi županja, izvoljena leta 2018, in pri tem tem napoveduje spremembe.

Za začetek so v okviru projekta Junaki skrivnostnih gozdov, katerega namen je tematsko povezati občine Osilnica, Kočevje in Kostel v njihovi kulturni dediščini in mitološkem izročilu, v Osilnici posodobili doživljajsko pot Petra Klepca. Temu so dodali digitalizacijo zgodbe o omenjenem junaku ustnega izročila in sejemsko dejavnost, v okviru katere predstavljajo lokalno kulinarično ponudbo, zeliščarstvo in spominke ter rokodelske izdelke na temo lokalnih mitoloških junakov.

Doživljajska pot je namenjena predvsem družinam in otrokom, ki si lahko na njej ogledajo "rojstno hišo" Petra Klepca, se podučijo, s čim čim so se včasih ukvarjali na kmetijah in kako so jih obdelovali, ter spoznavajo različne drevesne vrste. Vmes lahko igrajo še igre Petra Klepca, kot so lokostrelstvo, balinanje, metanje podkev in vlečenje vrvi.

Nasploh v občini veliko stavijo na turizem za družine in otroke, zato tudi pri oglaševanju ciljajo predvsem na šole. "Letos smo zaradi epidemije veliko že zamudili, zato se že osredotočamo na naslednje šolsko leto," je povedala županja.

Osilnica, ki leži v dolini ob reki Kolpi in ima nekaj manj kot 400 prebivalcev, ima po njenem prepričanju veliko za ponuditi. Izpostavlja predvsem naravne lepote v kombinaciji s športom in kulturno dediščino.

Med naravnimi lepotami izpostavlja številne pohodniške točke ob Strmi rebri, Loško steno s številnimi razgledi in Šajbnik, ki je poleg razgleda znan tudi po rastišču narcis. Turistom ponujajo tudi adrenalinski park, rafting in plezanje. Letos si želijo urediti plezalno steno z več smermi, saj v krogu 50 kilometrov naokoli ni nobene takšne plezalne stene.

"Imamo številčne načrte, a ker smo majhni, gre bolj počasi," pravi županja. Svoje je naredila tudi epidemija. "Osem mesecev turizma pri nas praktično ni bilo, kar je prizadelo številne, saj smo predvsem v turizem usmerjena občina," še dodaja.

STA; M. K.