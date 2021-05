FOTO: Prva mednarodna lovska salamijada

31.5.2021 | 19:20

Z leve: Ivan Urbanč, Zdenka Mirtek, David Flajnik, Andrej Košmrlj in Mirjan Kulovec (Foto: B. B.)

V mednarodnem ocenjevanju je bila najboljša salama Miljenka Strahinića iz Radatovićev v Žumberku na Hrvaškem. (Foto: M. L.)

Janez Tršinar iz Groblja (pri Šentjerneju), znani dolgoletni izdelovalec nagrajenih salam, je dosegel šesto mesto in s tem veliko zlato medaljo. (Foto: B. B.)

Stojanski vrh - V zidanici Ivana Urbanča in Zdenke Mirtek v Gadovi peči so v soboto podelili priznanja za dosežene rezultate na prvem, mednarodnem ocenjevanju salam iz divjačinskega mesa v okviru 1. mednarodne lovske salamijade Gadova peč 2021.

Salamijado sta pripravila pobudnik in predsednik organizacijskega odbora omenjeni Ivan Urbanč iz Vinogradniškega turističnega in kulturnega društva Gadova Peč in Zveza društev salamarjev Slovenije, katere predsednik je Mirjan Kulovec. Pri ocenjevanju sta pomagala Društvo salamarjev Sevnica in Društvo Zlatna šajba iz Samobora.

Za 57 salam, ki so jih ocenjevali, so podelili 10 velikih zlatih medalj, 27 zlatih in 20 srebrnih medalj. Najvišjo oceno (51,6 točke) je dobila salama Davida Fajnika iz Škofje gore (občina Podčetrtek), drugo mesto si delita salami (50,4) Davida Fajnika in Andreja Košmrlja iz Malega Slatnika (občina Novo mesto), na četrtem mestu je salama (50 točk) Franca Poloviča iz Sel (Pri Dobovi v občini Brežice), na petem mestu je s salamo (49,7 točke) Alfonz Komatar iz Cerkelj ob Krki (občina Brežice) itd.

V mednarodnem ocenjevanju, kjer so bile salame izdelovalcev iz Hrvaške, Srbije in Avstrije, je bila najboljša salama (48,3 točke) Miljenka Strahinića iz Radatovićev na Hrvaškem (občina Ozalj).

»Bil sem zelo presenečen nad visoko kakovostjo salam. Kakovost se vidi tudi po tem, da nismo podelili bronastih medalj, ker so bile vse zlate in srebrne glede na točkovni sistem naše zveze,« je povedal predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije in predsednik šestčlanske strokovne ocenjevalne komisije omenjeni Mirjan Kulovec, ki upa, da bodo tokratni prvi sledile lovske salamijade v prohodnje.

M. L., foto: M. L. in B. Babič

