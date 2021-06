Odpirali vrata in razkužili šolo

1.6.2021 | 07:00

Minulo noč ob 00.45 so gasilci PGE Krško na Gubčevi ulici v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v več stanovanjskem objektu.

Sinoči ob 19.06 so v naselju Blanca, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica razkužili prostore v Osnovni šoli Blanca.

Motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica - območje Planinske ceste in Taborniške ulice Komunala Sevnica obvešča, da bo danes predvidoma od 7. do 11. ure motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA2 1996;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA 2;

- od 11:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE 1954;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

- od 12:45 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE 2, TP DOBRAVA-HENČEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bood 10:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS 1985.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu SKS DESNO;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu BLOK GRAJSKE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA, na izvodu VAS;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROGLICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mirne z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Rakovnik, nizkonapetostno omrežje – Cegelnica, Sokač predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Volk, Pernovšek predvidoma med 8:00 in 13:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneča vas, bo dobava električne energije prekinjena predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

