11. ocenjevanje modrih frankinj

1.6.2021 | 08:30

Člani ocenjevalne komisije (foto: KŠTM Sevnica)

Sevnica - V organizaciji KŠTM Sevnica je na Posestvu Mastnakovih na Krakovem pred dnevi potekalo 11. ocenjevanje modrih frankinj. Desetčlanska strokovna komisija, ki jo je vodil Robert Gorjak, mednarodni ocenjevalec vin in ustanovitelj vinske šole Belvin, je ocenila vseh 66 prispelih vzorcev. Člani komisije so ocenili modre frankinje v petih kategorijah – aktualni letnik 2020 (10 vzorcev), starejše frankinje (43), roseje (8), predikate (3) in penine (2).

Rezultate ocenjevanja bodo razglasili na Strokovni konferenci o modri frankinji v torek, 8. junija, ob 11. uri v kulturni dvorani v Sevnici, mogoče jo bo spremljati tudi v prenosu v živo na facebook strani in youtube kanalu KŠTM Sevnica. Ob tej priložnosti bodo podeljena tudi odličja vinarjem, katerih modre frankinje so prejele najvišje ocene v posamezni kategoriji, ter naziv Prvaka 11. festivala modrih frankinj v Sevnici.

M. K.