FOTO: Slovenska bakla obiskala Mirno Peč

1.6.2021 | 09:30

MIrna Peč - Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v sodelovanju s partnerji pripravil projekt Slovenska bakla, v okviru katerega športniki od 3. maja do začetka julijskih poletnih olimpijskih iger v Tokiu v spodbudo slovenskim športnikom nosijo baklo po 212. slovenskih občinah.

Slovenska bakla je Mirno Peč obiskala včeraj. Na dvorišče Osnovne šole Toneta Pavčka jo je prinesel slovenski olimpijec, nekdanji hokejist Marcel Rodman v spremstvu otrok vrtca in šole ter ravnateljice šole Majde Čengije in župana Andreja Kastelica. Slednji so prisotne tudi nagovorili in poudarili pomen prireditve za promocijo športa. Marcel Rodman je spregovoril tudi o svoji športni poti in udeležbi slovenske hokejske reprezentance na olimpijskih igrah ter otrokom zaželel, da v luči slogana prireditve imajo svoje olimpijske sanje.

Od šole proti naselju Češence je baklo ponesel mirnopeški tekmovalec tajskega boksa Rok Eršte, od tam proti Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pa mirnopeški kolesar Blaž Jarc, ki je štafeto predal najboljšemu športniku šole Aleksu Smoliču in najboljši športnici šole Tii Lužar. Od muzeja čez center Mirne Peči in nazaj proti šoli je baklo nesel mirnopeški tekač Mitja Krevs.

Nosilce bakle so spremljali otroci vrtca in šole ter predstavniki mirnopeških športnih društev: Karate klub Mirna Peč, Tekaško društvo Mitek, Društvo upokojencev Mirna Peč, Društvo Šola zdravja, ŠRD Mirna Peč, ŠRD Veliki Kal- Orkljevec, ŠTD Poljane in PGD Jablan.

Kot spremljajoči program prireditve je šola organizirala šolske »olimpijske igre«, v okviru katerih so otroci spoznavali olimpijske discipline. Prav tako pa so na šolskem igrišči člani Karate kluba Mirna Peč predstavili osnovne kate karateja, Plezalni klub Novo mesto program plezanja za otroke, Rokometni klub Trimo Trebnje pa program rokometa. Na športnem igrišču ob muzeju so člani Društva upokojencev Mirna Peč prikazali petanko, članice Društva šola zdravja program vadbe v naravi za starejše, ŠRD Mirna Peč pa program funkcionalne vadbe za odrasle z Eriko.

