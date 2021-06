V Novem mestu arheološka razstava Ponikve pri Trebnjem - naselbina ob Temenici

1.6.2021 | 10:40

Petra Stipančić, avtorica razstave (foto: arhiv; I. Vidmar)

Novo mesto - V Knezovi sobi Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo opoldne odprli manjšo arheološko razstavo Ponikve pri Trebnjem - naselbina ob Temenici. Na njej predstavljajo naselbinske najdbe, ki so jih na tem najdišču odkrili med gradnjo dolenjske avtoceste mimo Trebnjega med letoma 2007 in 2008. Razstava bo na ogled vsaj do februarja prihodnje leto.

Na razstavi predstavljajo izbor gradiva z najdišča Ponikve pri Trebnjem, ki so ga sistematično raziskali ob gradnji avtocestnega pododseka Ponikve-Pluska, je povedala avtorica razstave in arheologinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančić.

Gre za naselbinske najdbe vse od mlajše kamene dobe oziroma neolitika in bronaste dobe do antike ter zgodnjega srednjega veka. Raziskovalci so naleteli tudi na novejše najdbe.

Najmočnejša je bila poselitev v mlajši kameni dobi, takratne najdbe, predvsem lončeno in kamnito gradivo, ki so ga odkrili v neolitskih zemljankah, pa naselbino na Ponikvah uvrščajo v 5. tisočletje pred našim štetjem.

Razstava je obogatena z risarsko rekonstrukcijo takratnega življenja, ki jo je narisala Tamara Korošec. Gre tudi za gradivo, ki so ga v hrambo Dolenjskemu muzeju oddali pred kratkim oziroma aprila, je še povedala Petra Stipančić.

Razstavo bodo odprli ob današnjem dnevu Dolenjskega muzeja oziroma ob obletnici njegove ustanovitve.

Knezova soba stalne arheološke razstave Dolenjskega muzeja je namenjena občasnim arheološkim razstavam, ki prinašajo nova spoznanja v arheologiji, predstavljajo novo odkrita najdišča ali pa arheološko gradivo iz muzejskih depojev. Poimenovali so jo po prvem arheologu Dolenjskega muzeja Tonetu Knezu (1930-1993).

STA; M. K.