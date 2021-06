Umrl je Toni Gašperič

1.6.2021 | 11:40

Toni ob zadnjem, 76. rojstnem dnevu 5. maja letos; s sinom in ženo.

V novomeški bolnišnici je za posledicami dolgotrajne bolezni danes umrl 76-letni belokranjski humorist, publicist in kulturnik Toni Gašperič, širokega nasmeha, dolgoletni sopotnik slovenskega javnega radia in pogost gost številnih medijev.

Bil je človek številnih darov, satirično nastrojene misli in širokega nasmeha, dolgoletni sopotnik slovenskega javnega radia in pogost gost številnih medijev.

V tiskanem Dolenjskem listu smo še prejšnji mesec poročali: ''Belokranjska legenda Toni Gašperič je pred dnev praznoval 76. rojstni dan. Zdravje mu je zadnje leto precej opešalo, a kot pravi njegova Jana, kot »pacient« ni prav nič zahteven. Tudi pošali se kdaj pa kdaj na svoj račun. Že nekaj časa živita v Gribljah, njun sin Dani z družino pa je ostal v Metliki, vendar starše pogosto obišče in postori kaj okrog hiše. Toni se je na družinskem rojstnodnevnem praznovanju najbolj razveselil svojih treh vnukinj Lee, Tee in Nee, z voščili pa so se ga spomnili tudi številni prijatelji od vsepovsod.''

Danes pa se torej od našega Tonija poslavljamo ...

Rojen je bil 5. maja 1945. leta, na dan ustanovitve prve slovenske vlade, in hudomušno je vedno dodal, kot pišejo na portalu kamra.si, da nesreča nikoli ne pride sama … Rodil se je doma v Metliki, kot tretji otrok matere Stanke in očeta Janeza. V družini je bilo šest otrok, pet fantov in dekle. Oče je bil čevljar, mama pa gospodinja.

O svojem otroštvu je v intervjuju za revijo Rast z Rastom Božičem povedal: "Naša družina je v času mojega otroštva živela bolj v revščini, kot pa v normalni blaginji. Ker je bil to čas neposredno po drugi svetovni vojni, nam je bilo to samo po sebi nekako razumljivo, saj tudi, če bi imeli denar, ne bi imeli kaj kupiti. Trgovine so bile prazne, dobivali pa smo ameriško pomoč in jedli 'Trumanova jajca', pili mleko v prahu, v sode vložene soljene ribe in podobno. V Murnovi slaščičarni smo ob nedeljah dobivali brezplačen kakav, skratka nekako smo se prebijali. Meso smo imeli na mizi le enkrat tedensko. Ob nedeljah smo doma pojedli juho in govedino, 'i gotovo'."

Osnovno šolo je obiskoval v Metliki, srednjo šolo pa v Novem mestu, kjer je tudi maturiral. Končal je Pedagoško akademijo v Ljubljani.

Prvo službo je dobil v metliški osnovni šoli. Pet let je poučeval višje razrede osemletke. Nato se je zaposlil v tovarni Beti. Delal je kot referent za reklamo in propagando. Dolga leta je bil urednik Vezila – glasila tekstilne tovarne Beti Metlika. V šolskem letu 1979/80 je postal ravnatelj na tamkajšnji srednji šoli tekstilne usmeritve.

Bil je tudi ravnatelj osnovne šole v Podzemlju. Leta 2000 se je upokojil.

Sam je vedno pravil, da se je drugič rodil, ko so mu leta 2001 presadili ledvico. Pred tem je dve leti in pol hodil na dializo. Tudi zaradi te izkušnje je bil pobudnik vzpostavitve dializnega centra v Beli krajini.

Toni legenda ... počivaj v miru ...

M. K.