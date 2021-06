Okužbe: capljamo na mestu; porast v Posavju

1.6.2021 | 12:35

Obdobje, ko se je epidemiološko stanje v Sloveniji izboljševalo nekoliko bolj otipljivo, se je kot kaže v teh dneh vsaj začasno ustavilo.

Podatki Sledilnika za covid-19 razkrivajo, da so zdravstvene službe včeraj potrdile 323 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. Opravili so 3378 PCR testov, pri čemer je delež pozitivnih znašal 9,6 odstotka. Podatki so primerljivi s tistimi iz prejšnjega ponedeljka, ko je bilo potrjenih povsem enako število novih okužb, delež pozitivnih testov pa je bil za vzorec nižji. Sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe bo tako ostalo enako.

V Sloveniji je trenutno aktivno okuženih 4124 oseb, še kažejo podatki sledilnika. Kar zadeva cepljenje, se je doslej z dvema odmerkoma cepilo 664.217 oseb, en odmerek pa jih je prejelo 407.275. Se je pa v zadnjem dnevu precej izboljšalo stanje v slovenskih bolnišnicah. Po podatkih vlade je bilo danes zjutraj zaradi covida-19 hospiraliziranih 227 bolnikov (včeraj 245), od tega jih je 67 potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 72). Na žalost je en covidni bolnik umrl.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes 16 covidnih bolnikov (včeraj 21) - pet so jih namreč odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 4. Metlika, Ribnica, Mirna Peč 3, Šentrupert 2, Črnomelj, Šentjernej, Mokronog Trebelno in Žužemberk 2

Posavje - Krško 14, Brežice 13

M. K.