FOTO: Prazgodovina izpod avtoceste

1.6.2021 | 17:20

Mateja Ravnik in avtorica razstave Petra Stipančič ob odprtju razstave Ponikve pri Trebnjem – naselje ob Temenici. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Dolenjski muzej danes praznuje 71. obletnico ustanovitve in ob jubileju je opoldne odprl tradicionalno arheološko razstavo, na kateri so predstavili del gradiva iz muzejskega depoja. Tokrat so prišle na vrsto najdbe z arheološkega najdišča Ponikve pri Trebnjem, ki je bilo v sklopu gradnje avtoceste raziskano jeseni leta 2007 in spomladi 2008, izkopavanja je opravilo podjetje Tica Sistem s Planine pod vodstvom arheologa Gojka Tice, najdbe pa so bile uvrščene v zbirko Arheologija na avtocestah Slovenije in predane v trajno hrambo Dolenjskemu muzeju.

Kot je povedala kustosinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančič, so za tokratno razstavo izbrali predmete iz najstarejše faze poselitve, saj so na omenjenem najdišču našli predmete iz petih različnih poselitvenih obdobij od mlajše kamene dobe, bronaste dobe in rimskega obdobja do zgodnjega srednjega veka in moderne dobe. Razstavo so dopolnili z rekonstrukcijo zemljanke s prizorom iz življenja neolitskega človeka na Ponikvah, ki jo je pripravila Tamara Korošec z Inštituta za arheologijo. Poleg sodelavcev Dolenjskega muzeja sta avtorici razstave pomagala tudi zunanja sodelavca Mateja Ravnik in Gojko Tica.

I. Vidmar

