Igor Papež se v Kocki vrača na sceno

1.6.2021 | 18:00

Igor Papež

Novo mesto - Slikar s platnom na štafelaju sredi narave danes bolj kot ne velja za romantično podobo iz preteklosti. Danes se likovna umetnost dogaja na druge načine, največkrat v ateljeju, da ne govorimo o računalniških ekranih in drugih vizualnih umetniških praksah. Morda je bilo prav to, da nečesa več ni, za akademskega slikarja Igorja Papeža, Novomeščana, novega člana Društva likovnih umetnikov Dolenjske, izziv, da se je po desetletnem postu, vrnil v svet umetnosti in svoja nova dela, ki jih je večino poleti ustvaril neposredno v naravi, tihožitja pa pozimi naslikal v ateljeju, razstavil v galeriji Kulturnega centra Janeza Trdine Kocka.

Igor Papež bi lahko bil leta 2007 tudi med ustanovnimi člani Društva likovnih umetnikov Dolenjske, v katerega se je včlanil šele pred kratkim, saj je bil tedaj že zraven in je med drugim kuriral njihovo prvo skupinsko razstavo. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1998 iz slikarstva, leta 2004 pa je opravil še magisterij iz industrijskega oblikovanja, ki se mu je potem za nekaj časa tudi povsem posvetil in se po desetih letih leta 2016 simbolno vrnil kot vodja projekta štirih slikarjev Trg za skupnost z likovno kritiko potrošnike družbe.

Tokrat Papež poudarja izkoriščanje naravne svetlobe pri likovnem ustvarjanju na prostem. Kot je povedal po odprtju razstave, tokrat občinstvu ponuja nekaj lepega, navidezno romantične podobe pred apokaliptičnim koncem, ki se ga ljudje ne zavedajo. V nasprotju z ustaljeno prakso je tudi besedilo v zloženki, ki je izšla ob razstavi, napisal kar sam. »Slika ne nastane v hipu kot fotografija, ne podaja gibanja podob kot film. Njena zgodovina je dolga. Slike so s prikazovanjem zgodovine zgodovino ustvarjale, digitalni mediji so zgodovino odpravili. V informacijski dobi je vse razpoložljivo in dosegljivo v trenutku in v trenutku pozabljeno,« je med drugim zapisal in dodal, da so v Otokih časa, kot je poimenoval razstavo, iz procesa slikanja namerno odstranjeni elementi, značilni za informacijsko hipnost in razpoložljivost, kot so slikanje pri umetni svetlobi, po fotografski podobi in kolažiranje.

Razstava bo v galeriji Kocka na ogled do 28. junija.

I. Vidmar

