FOTO: Ustavili moškega z nabito puško; bežal po Črnomlju

1.6.2021 | 19:00

Grosupeljski policisti so v nedeljo ponoči ustavili 59-letnega voznika osebnega vozila, ki je na zadnjih sedežih vozila prevažal puško z daljnogledom. (foto PU Ljubljana)

V naselju Površje so storilci v nedeljo izkoristili triurno odsotnost domačih in iz hiše odnesli harmoniko, vredno nekaj manj kot pet tisoč evrov, in še nekaj gotovine. Krški policisti so opravili ogled kraja in o primeru obvestili džurno preiskovalno sodnico in državnega tožilca. Za storilci še poizvedujejo.

Trebanjski policisti so v nedeljo opravili ogled kraja vloma na Babni gori. Neznanci so v zadnjem tednu dni vlomi ve večnamenski objekt in iz njega odnesli šotor in plinski žar. Lastnikom so naredili za približno tisoč evrov škode.

V ponedeljek so policiste napotili v podjetje na Mirni. Trebanjski policisti so ugotovili, da so storilci ponoči vlomili v poslovni objekt. Odnesli so nekaj manj kot sto evrov gotovine, ki so jo našli, pri tem pa naredili za nekaj tisoč evrov škode na vratih in omarah, ki so jih odpirali na silo.

Ni ustavil policistom

Črnomaljski policisti so v nedeljo zvečer imeli v postopku voznika, ki ni ustavil na zvočne in svetlobne znake (sirena, modra luč). Nekaj po deseti uri zvečer so zaradi nezanesljive vožnje začeli ustavljati voznika, ki pa znakov ni upošteval ampak je začel pred policisti bežati po mestnih ulicah. Pri tem je vozil nevarno, prevozil križišče brez ustavljanja, ni upošteval prometnih znakov, zavijal brez smernikov, vozil preblizu desnemu robu ceste po bankini in po veli strani ceste, dokler ni zapeljal v slepo ulico, od koder ni bilo več poti ven. Voznik po zaustavitvi ni upošteval zakonitih ukazov policistov, tako da so ga vklenili, da so lahko izpeljali postopek. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil. Za 39-letnega voznika iz Črnomlja so uvedli postopek zaradi več prekrškov iz področja prometne varnosti.

Čez naselje s hitrostjo vsaj 113 km/h

Sevniški policisti so v ponedeljek zvečer, okoli pol osme ure, v naselju Log zaradi prehitre vožnje ustavili 22-letnega voznika osebnega vozila Audi Q5, ki je peljal iz Boštanja proti Krškemu. Hitrost njegove vožnje so izmerili z laserskim merilnikom, ki je pokazal izmerjeno hitrost 119 km/h. Za voznika so uvedli postopek o prekršku, kjer mu očitajo prekoračitev, ki upošteva varnostno razliko merilnika hitrosti, in sicer 113 km/h, kar je 63 km/h več, ko je dovoljenja hitrost skozi naselje. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, saj je za tak prekršek zoper varnost cestnega prometa poleg globe 1200 EUR predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali.

22-letnik je vozniško dovoljenje B kategorije opravil pred slabimi štirimi leti.

Ustavili moškega z nabito puško z daljnogledom in dušilcem

Grosupeljski policisti so v nedeljo ponoči ustavili 59-letnega voznika osebnega vozila, ki je na zadnjih sedežih vozila prevažal puško z daljnogledom. Sumljiv tovor je terjal dodatno preverjanje, ki je razkrilo, da moški za puško nima ustrezne listine. Še več, na puški je imel nameščen tudi dušilec, v cevi vstavljen naboj, ob puški pa je na zadnjih sedežih počivalo še 74 nabojev.

Kot so pojasnili pri PU Ljubljana, gre za nepravilen prenos orožja. Zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem z zbiranjem obvestil nadaljujejo, hkrati pa po zakonu o orožju vodijo prekrškovni postopek.

Mejne zadeve

Policisti mejnega prehoda za mednarodni železniški promet v Dobovi so v nedeljo zjutraj na izstopnem vlaku iz Slovenije kontrolirali državljana Irana, za katerega so v postopku mejne kontrole ugotovili, da ne poseduje veljavne potne listine in vizuma.

Policist vodnik službenega psa je v ponedeljek zjutraj na območju naselja Balkovec prijel pet tujcev iz Maroka in Alžirije, ki so v državo prišli ilegalno. Črnomaljski policisti pa so popoldne pri Dolenjcih prijeli še štiri državljane Alžirije.

M. K..