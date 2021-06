FOTO: Z visokotlačnega čistilca ogenj na avto in fasado

2.6.2021 | 07:00

Foto: PGD Otočec

Sinoči ob 21.06 je v naselju Jelše pri Otočcu, občina Novo mesto, ob stanovanjski hiši gorel visokotlačni čistilec, ogenj pa se je razširil na parkirano osebno vozilo in okoli 20 kvadratnih metrov fasade. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili ter objekt in vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Zdravnik s pomočjo gasilcev do pokojnega

Včeraj ob 17.19 so v naselju Krmelj, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom vstopili v večstanovanjski objekt, v katerem se je nahajala mrtva oseba. Omogočili so vstop zdravniku NMP Sevnica.

Motena dobava pitne vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Obrežja, da bo danes predvidoma med 7. in 12. uro občasno motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ in GOR. BOJANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE 1975;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE 1953;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO;

- od 8:00 do 11:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna šola med 11:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneča vas med 8. in 14 uro ter Veliki Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Leva stran proti Sigmatu med 10. in 13. uro.

M. K.