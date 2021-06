V Občini Krško letos za dobro tretjino več naložb kot lani

2.6.2021 | 09:00

Novinarska konferenca ob občinskem prazniku (STA)

Krško - V Občini Krško, kjer so za naložbe lani odšteli skupaj 16,4 milijona evrov, bodo letos za te namenili dobro tretjino več denarja oz. skupaj 22,8 milijona evrov. Del letošnjega povečanja je tudi posledica lani začetih in letos ter prihodnje leto končanih naložb, je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil krški župan Miran Stanko.

Letos namreč med drugim nadaljujejo gradnjo novih prostorov Valvasorjeve knjižnice v Krškem in gradnjo gasilskega doma krške poklicne gasilske enote, je dodal župan in kot eno večjih letošnjih naložb označil pred mesecem začeto gradnjo nove stavbe osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu.

Prihodki letošnjega občinskega proračuna sicer po rebalansu znašajo nekaj manj kot 44,1 milijona evrov, odhodki pa 48,9 milijona evrov, je še navedel Stanko.

Po občinskih podatkih bodo sicer 3,2 milijona evrov vredno gradnjo in prenovo omenjenega gasilskega doma končali konec leta, 4,4 milijona evrov vredno gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice pa prihodnje leto. Za pred kratkim začeto gradnjo zgradbe podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu pa bodo odšteli približno tri milijone evrov občinskega denarja.

Med letošnjimi večjimi naložbami se bodo v Občini Krško lotili še energetske sanacije Doma XIV. divizije na Senovem, številnih cestnih, uličnih in drugih infrastrukturnih prenov, več novih medmestnih kolesarskih povezav, gradnje mosta za pešce in kolesarje prek Save z Vidma, na kmetijskem področju pa bodo nadaljevali program namakanja Kalce-Naklo.

Na športnem področju bo največji zalogaj gradnja pokritega bazena v Krškem. Za tega bodo sicer letos pripravili idejna izhodišča, pri stadionu Matije Gubca pa bodo v kratkem uradno odprli 180.000 evrov vredno postajališče za avtodome z 12 parkirnimi mesti.

V krajevni skupnosti Senovo bo krška občina nadaljevala ureditev komunalne infrastrukture in krepitev stopnje priključenosti na čistilne naprave, na Raki pa ureditev krajevnega trga. Širila bo tudi mrežo občinskih širokopasovnih povezav.

Na področju skrbi za starejše bo nadaljevala dolgotrajno oskrbo v t. i. skupnosti Most, so med drugim še navedli na krški občini.

STA; M. K.