Nagrada Alenki Avsec, priznanja Jožetu Lusavcu in Sandiju Pavliču

2.6.2021 | 14:10

Alenka Avsec odlično vodi DPŽ Šmarjeta in je tudi sama dobra gospodinja. Na sliki pri pripravi piškotov na strojček.

V društvu pripravljajo tudi razstave pit.

Šmarješke Toplice - Bliža se občinski praznik občine Šmarješke Toplice, ki tudi letos ne bo minil brez priznanj najzaslužnejšim občanom.

Na razpis so prispeli trije predlogi in Komisija za priznanja in nagrade, ki ji predseduje Mirko Perše, je predlagala dobitnike, občinski svet pa je na zadnji občinski seji potrdil njihov predlog

Občinsko nagrado bo tokrat prejela predsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta Alenka Avsec iz Šmarjeških Toplic. Avščeva zelo predano deluje v društvu, ki je pod njenim vodstvom zelo dejavno in je organiziralo že več razstav potic in pit. Sama lepe rezultate dosega tudi na državnih tekmovanjih v peki druha, potic, itd. Sicer pa je nagrajenka tudi prostovoljka, deluje v več lokalnih društvih, sodeluje z Župnijo Šmarjeta, Vrtcem Sonček in OŠ Šmarjeta.

Jože Lusavec (na desni) za stojnico na enem od dogodkov, ki se jih udeležuje in osvešča ljudi o zdravem kmetovanju.

Občinsko priznanje bo šlo v roke Jožetu Lusavcu z Vinjega Vrha, ki je bil leta 2005 pobudnik ustanovitve Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Dolenjska in je ves čas tudi njegov predsednik. Zelo dejaven je tudi v PGD Bela Cerkev, kjer je bil nekaj časa celo poveljnik, zdaj je mentor mladincem. Lusavec prepeva v dveh pevskih zborih: DU Bela cerkev in cerkvenem pevskem zboru BEla Cerkev. Vedno je bil zraven pri delovnih akcijah v okviru KS Bela Cerkev pri gradnji vodovoda, obnovi cest, itd.

Aleksander Pavlič

Iz Dolenjega Kronovega prihaja drugi prejemnik letošnjega občinskega priznanja, to je Aleksander Pavlič. Že več kot pol stoletja je predan gasilec, član PGD Bela Cerkev, ki ga je dve desetletji tudi vodil, od leta 2018 pa je poveljnik društva. Vsa leta se je pridno izobraževal. Je dobitnik mnogih gasilskih odlikovanj, med drugim odlikovanja GZS 1. stopnje. Pavlič, ki je predsednik Športno turističnega društva Bela Cerkev, je tudi dejaven prostovoljec, nepogrešljiv je pri organizaciji pohodov, nogometnih turnirjev. Vse od ustanovitve samostojne šmarješke občine je tudi občinski svetnik.

Besedilo in foto: L: Markelj