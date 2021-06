Venec ruskemu partizanu

2.6.2021 | 08:25

Foto: Občina Šentjernej

Gorenje Gradišče - Na pokopališču v Gorenjem Gradišču stoji spomenik v spomin padlim borcem, kjer je pokopan tudi ruski partizan. Na pobudo Konzularnega oddelka Veleposlaništva Ruske Federacije v Ljubljani so z letom 2011 pričeli s polaganjem vencev na obeležjih po celotni Sloveniji. Andrei Dzhunko, drugi sekretar ruskega veleposlaništva, je včeraj venec položil skupaj s šentjernejskim županom Jožetom Simončičem.

Namen polaganja vencev je ohranitev spomina na zgodovino in na padle hrabre borce prve in druge svetovne vojne ter v opozorilo mlajšim generacijam, da se strahote in tragični dogodki iz zgodovine ne bi več nikoli ponovili, so ob tem sporočili iz Občine Šentjernej.

M. K.