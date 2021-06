Novomeška arheološka tematska pot deležna evropske denarne podpore

2.6.2021 | 13:30

Kettejev drevored (foto: MO Novo mesto)

Ljubljana/Novo mesto - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored Mestne občine Novo mesto. Za 490.000 evrov vreden projekt, ki ga v Novem mestu izvajajo v okviru trajnostne urbane strategije do leta 2030, bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 296.000 evrov.

Novomeška občina je sicer že sanirala javno pot v Kettejevem drevoredu, ki vodi pod in do prazgodovinskega gradišča na Marofu.

V drevoredu so z odstranitvijo starih in poškodovanih dreves ter z zasaditvijo nadomestnih uredili drevored divjega kostanja. Sanirali so robove vozišča nekdanje mestne vpadnice in poskrbeli za cestno razsvetljavo.

Projekt obsega tudi menjavo klopi in namestitev obvestilnih tabel. Po gradišču Marof pa je občina uredila 640-metrsko krožno peščeno pešpot.

"Z naložbo občina spodbuja oživitev degradiranega urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta, zmanjšuje socialno degradacijo in izboljšuje učinkovitost rabe prostora na urbanem območju," je še sporočila vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

M. K.