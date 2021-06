V Straži se obeta vedno nekaj lepega

Straža - V Občini Straža začenjajo danes niz dogodkov pod skupnim naslovom »Straža – vedno nekaj lepega«. Poseben program najrazličnejših dogodkov bo trajal do konca oktobra in bo lepa dopolnitev tradicionalnega poletnega in jesenskega dogajanja v tej dolenjski občini. Posebno pozornost namenjajo skrbi za zdravje in okolje. Za zaščitni znak dogajanja so izbrali želvo močvirsko sklednico, sporočajo iz straške občine.

V sklopu teh dogodkov se je Straža danes pridružila projektu GoNM Mestne občine Novo mesto, ki omogoča avtomatski sistem izposoje in vožnje s kolesom. Občanom in ostalim uporabnikom ponujajo na lokaciji avtobusne postaje v Straži tri električna kolesa, s čimer želijo razvijati trajnostno mobilnost in ljudi spodbujati k bolj zdravemu načinu gibanja, hkrati pa prispevati k bolj kakovostnemu in prijaznemu bivanju. Občina je kupila še dva kolesa za potrebe občinskih uslužbencev ter režijskega obrata in eno kolo za potrebe otrok, ki opravljajo kolesarski izpit na Osnovni šoli Vavta vas.

V skrbi za okolje bodo poleg velike čistilne akcije v mesecu juniju v Straži uredili tamkajšnje ekološke otoke. Imajo namreč čez 700 zabojnikov za različne odpadke. Glede na to, da se s spremembami v načinu življenja ljudi spreminja tudi vsebina in količina odpadkov, želijo v Straži zagotoviti lepši izgled ekoloških otokov, zato so pristopili k njihovemu sistematičnemu urejanju. Pridružili so se tudi organiziranemu zbiranju odpadnega olja iz gospodinjstev. Posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja bodo postavili na ulicah: Na žago, Pod vinogradi, na Novomeški cesti ter v naseljih Vavta vas, Jurka vas, Potok, Rumanja vas in Zalog, zato bo vsako gospodinjstvo prejelo namensko plastično posodico. Zamenjali bodo tudi dotrajane pokrove na zabojnikih ter podpisali sporazum, s katerim se bodo tri občine partnerice: Mestna občina Novo mesto ter občini Straža in Mirna Peč zavezale za izgradnjo bodočega zbirno-reciklažnega centra na območju novomeške gospodarske cone Zahod. Poleti bodo tudi posodobili komunalno čistilno napravo v naselju Hruševec. Najmlajše bodo skozi različne poletne delavnice in tabore učili pomena ločevanja odpadkov ter jih ozaveščali, kako skrbeti za okolje.

Na priljubljenih sprehajalnih in pohodniških poteh bodo postavili nove klopce, na katerih si bodo lahko odpočili sprehajalci. Posebne pozornosti bosta deležna vzletišče Peter in prostor pri jami Velika prepadna, ki bosta dobila nadstrešek za obiskovalce.

Pomemben kulturni dogodek bo prav gotovo otvoritev razstave Dularjev mlin, kjer bodo na enem mestu zbrali številne fotografije in eksponate iz časov, ko je voda na Krki še poganjala mlinsko kolo. Omeniti velja še tradicionalni Dan na Krki, ki je vedno zelo obiskana rekreativna in družabna prireditev.

V logotipu teh dogodkov, ki v ospredje postavljajo ekologijo ter skrb za zdravje in rekreacijo, najdemo želvo močvirsko sklednico, ki je edina avtohtona želva celinskih vod. Ta zaščitena želva je našla svoj življenjski prostor v Zalogu, kjer v nekdanjem glinokopu, ki ga je zalila voda, nastaja čedalje bolj pester svet ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. V Zalogu je namreč občina Straža že lani začela z urejanjem biotopov. Uredili so krožne poti, odstranili mulj, postavili nasipe, oblikovali brežine, odtoke, gnezdilne stene za ptice ter opazovalnice. Omenjeni biotop sodi v okvir območja Natura 2000 in je pomemben korak na področju zelenega turizma ob doživljanju narave, pasivne rekreacije, okoljske vzgoje ter širjenja znanja o naravi ter naravni dediščini, sporočajo iz Občine Straža.

