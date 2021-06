Podelili priznanja krškim jubilantom

2.6.2021 | 12:40

Krško - Župan občine Krško Miran Stanko je včeraj podelil jubilejna priznanja društvom in drugim organizacijam domače občine za leto 2020. Ob lanskem občinskem prazniku jim namreč zaradi ukrepov ob epidemiji priznanj niso mogli podeliti.

Jubilejna priznanja za leto 2020 so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Senovo (90 let), Društvo upokojencev Krško (70 let), Radioklub Krško (60 let), Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja (40 let), Modelarski klub Krško (40 let), Poklicna gasilska enota Krško (40 let), Športna zveza Krško (40 let), Varstveno delovni center Krško – Leskovec (40 let), Planinsko društvo Videm (30 let), Policijsko veteransko društvo Sever Posavje (30 let), slaščičarna Jagoda (30 let), Mladinski center Krško (20 let), Judo klub Krško (10 let), Lijamedia, zavoda za medijsko produkcijo in izobraževanje (10 let), Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo (10 let), Mažoretni klub Baton Krško (10 let), Mestni muzej Krško (10 let), Nogometno društvo Posavje Krško (10 let) in Športno društvo Sporti (10 let).

Župan jim je ob jubileju čestital in poudaril, da so društva in organizacije pomemben člen skupnosti, ki skupnost povezujejo. »Če smo dovolj povezani, potem je tudi družba kot celota močna,« je dodal in se zahvalil vsem jubilantom za njihovo delo in prispevek lokalni skupnosti.

Dogodek je, kot sporočajo iz krške občine, povezovala Klavdija Mirt, s pesmijo pa ga je popestrila Urška Pečnik pod mentorstvom Mateje Arnež Volčanšek in ob spremljavi Martina Šušteršiča.

M. K.

