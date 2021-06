Torkove številke novih okužb - krivulja (še) ne gre navzgor

2.6.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Morda gre vzpodbudo iskati v podatku, da se krivulja po nekaj dneh capljanja na mestu še ni obrnila navzgor.

Torkove številke so tako kot ponedeljkove podobne tistim izpred tedna dni. Včeraj so opravili 4166 PCR testov in z njimi potrdili 374 primerov okužbe s trdoživim virusom, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je bil 9-odstoten. Za primerjavo, prejšnji torek so ob 9,2-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdili 391 primerov okužbe.

Včerajšnji izkupiček testiranja najverjetneje pomeni, da še najmanj en teden ne bomo videli kakšnih otipljivih sprememb na področju protikoronskih ukrepov. Danes popoldne bo namreč o ukrepih znova odločala slovenska vlada. Morebitnega dodatnega sproščanja po zadnjih izjavah svetovalne skupine za covid-19 tako ali tako ni bilo pričakovati, čeprav se neuradno že več kot teden dni nahajamo v tako imenovani zeleni fazi vladnega načrta sproščanja.

Po podatkih sledilnika je v Sloveniji trenutno okuženih 4124 oseb. Doslej je en odmerek cepiva prejelo 668.479 oseb, medtem ko je "polno" cepljenje opravilo 418.613 oseb.

Pa stanje v slovenskih bolnišnicah? Danes zjutraj je bilo hospitaliziranih 214 covidnih bolnikov (včeraj 227), od tega jih je 63 potrebovalo intenzivno nego (veraj 68). Na žalost so štirje bolniki umrli.

V SB Novo mesto imajo še 14 covidnih bolnikov (včeraj 16) - dva so odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 10, Šentjernej, Semič, Trebnje in Mirna 2, Kočevje, Mirna Peč, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice 1

Posavje - Krško 7, Sevnica 6, Brežice 2, Kostanjevica na Krki 1

M. K.