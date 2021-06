Slovenska bakla danes v Novem mestu

2.6.2021

Novomeški olimpijci s slovensko baklo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Slovenska bakla za olimpijske igre v Tokiu, ki so jo izdelali v Skupini SIJ – Slovenski industriji jekla kot priklon Ravenčanom in vsem jeklarjem za doprinos k večstoletni tradiciji in vsem športnikom, ki bodo barve Slovenije zastopali na olimpijskih igrah v daljnem Tokiu, je danes obiskala Novo mesto.

Svojo pot po dolenjski prestolnici simbolno je začela v Olimpijskem centru Novo mesto v Češči vasi, na njeni poti do glavnega trga pa so jo nosili judoisti društva Bušido, kolesarji Kolesarskega kluba Adria Mobil, atleti Atletskega kluba Krka, Gimnastičnega društva Novo mesto, ženskega odbojkarskega kluba TPV Volley, Karate kluba, Moškega odbojkarskega kluba Krka, NTK Krka, Smučarskega društva Gače, Gimnazije Novo mesto, Ženskega košarkarskega kluba Krka, FIT kluba, Ženskega rokometnega kluba Krka, Košarkarskega kluba Krka, mladi športniki z osnovnih šol Center, Brusnice, Otočec, Grm, Drska, Šmihel in Bršljin, člani Športna zveza Novo mesto, olimpijka Urška Žolnir Jugovar, člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja paraolimpijec Primož Jeralič, Martina Glavič in Jože Cimrmančiču, ki so baklo ponesli do kipa Leona Štuklja ob Kandijskem mostu. Zadnji krog je župan Gregor Macedoni odtekel v družbi novomeških olimpijcev Igorja Primca, Sandija Papeža, Jožeta Smoleta, Gorazda Štanglja, Uroša Murna in Primoža Kobeta. Dogodek so po nagovoru župana Gregorja Macedonija, olimpijca Primoža Kobeta, kolesarja Srečka Glivarja in častne gostje Urške Žolnir Jugovar sklenili plesalci Plesnega Studia Novo mesto.

I. V.

