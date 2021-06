Oven na Portugalskem med najboljšimi, v deseterici tudi debitant Novak

2.6.2021 | 20:00

Žan Oven se je v drugi vožnji prebil do tretjega mesta. (Foto: David Boštjančič, arhiv DL)

Alex Novak je na Portugalskem nabiral dragocene izkušnje in ob tem prikazal tudi konkurenčne vožnje. (Foto: David Boštjančič, arhiv DL)

Fernão Joanes - Minuli konec tedna so se mladi motokrosisti v razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov prvič letos pomerili za točke evropskega prvenstva jugozahodne cone. Na dirki na Portugalskem so se poleg domačih dirkačev tekmovali še mladi motokrosisti iz Andore, Španije, Francije, Monaka, Švice, Avstrije, Liechtensteina, Italije, San Marina, Slovenije in Hrvaške.

Slovenija je imela na stezi v kraju Fernão Joanes tri predstavnike, in sicer Brežičana Alexa Novaka v razredu do 65 cm3 , ki sicer vozi s licenco sosednje Hrvaške, v razredu do 85 65 cm3 pa sta slovenske barve zastopala še Žan Oven iz Velikega Gabra pri Trebnjem in Miha Vrh z Notranjske. Novak, ki je debitiral na evropskem prvenstvu, je dirko končal na dobrem desetem mestu, Oven je bil odličen peti, Vrh pa je svoj premierni nastop na EP v razredu do 85 cm3 končal s padcem že v sobotnih kvalifikacijah. Zmagi v obeh razredih sta odšli v Italijo.

Slovenci po sobotnih kvalifikacijah zadovoljni

Najprej so bili v soboto na vrsti starejši fantje, v razredu do 85 cm3 . Na zadnji odločilni kvalifikacijski dirki se je najbolje odrezal Žan Oven, ki je kvalifikacije končal na dobrem devetem mestu, Slabše jo je odnesel povratnik po poškodbi Miha Vrh. Začel je sicer odlično, saj je štartal kot sedmi in se dolgo vozil na osmem mestu, nato pa je po napaki padel na dvajseto mesto. V nadaljevanju se je sicer uspel prebiti vse do trinajstega mesta, a je v žaru borbe spet naredil napako in sledil je padec. Vožnjo je tako zaključil na tridesetem mestu. Padec je pustil tudi nekaj posledic in po nedeljskem jutranjem ogrevalnem treningu in zaradi bolečin v gležnju padla odločitev, da na dirki ne bo nastopil.

Po kvalifikacijah je Žan Oven povedal: "Steza je zelo zahtevna s precej velikimi skoki. Takih v Sloveniji, razen na nekaterih stezah za trening, kot sta npr. steza Zlatka Friglja v Jesenicah na Dolenjskem ali steza Tima Gajserja, na dirkah žal ne moremo doživeti. Kljub temu sem se zbral in na prvem prostem treningu dodobra spoznal stezo. Pred drugim kvalifikacijskim treningom so jo organizatorji precej zalili, tako da je bila še nekoliko bolj zahtevna. Ta kvalifikacijski trening na čas mi je glede na zahtevne razmere kar dobro uspel, sama kvalifikacijska dirka pa se je razpletla nekako po začrtanih planih. Ob solidnem štartu sem vseskozi vozil okoli desetega mesta, na koncu pa se mi je izšlo za prvo deseterico. Bil sem namreč deveti. Za jutri, ko bo glavna dirka in moj prvi letošnji preizkus na evropskem prvenstvu, si želim, da bi se po končanih obeh vožnjah uvrstil med prvo peterico. To je cilj in upam da mi uspe. Bom pa zadovoljen tudi z rezultatom med prvih deset. V naši skupini je konkurenca izjemna, saj prednjačijo vozniki iz motokrosistično veliko bolj uspešnih držav, a Slovenci se znamo boriti, kar dokazuje naš Tim Gajster in ostali mu sledimo."

V kategoriji do 65 cm3 je Slovenijo zastopal eden najmlajših udeležencev evropskega prvenstva, vsega devetletni Alex Novak. Čeprav ima mladi Brežičan licenco Hrvaške moto zveze (HMS), ki mu je tudi finančno omogočila nastop, je v skladu spravili FIM Europa zastopal Slovenijo.

Za Alexa je bil to sploh prvi nastop na dirkah evropskega prvenstva in nihče v ekipi ni vedel, kaj naj pričakuje. Neobremenjeni z rezultatom so v ekipi s prikazanim zadovoljni, saj se je Alex dobro boril na vseh treningih, kvalifikacijsko dirko pa je končal na odličnem devetem mestu. Vendar je temu sledil manjši šok: na uradnih rezultatih je pisalo, da je dirko končal na 19. mestu. Izkazalo se je, da je bil Alex eden od šestih voznikov, ki so bili kaznovani s pribitkom desetih mest, saj so skakali preko skoka ob rumeni zastavi in beli zastavi z znakom redečega križa, se pravi v času, ko so reševalci in medicinsko osebje nudili pomoč enemu od Novakovih sotekmovalcev. Nadobudnemu mladeniču in je bila to dobra šola, da je treba pravila pač upoštevati.

Oven vse do tretjega mesta

Nedeljska dirka je v močnejšem razredu prinesla obilo veselja v taboru Žana Ovna, saj je že na jutranjem ogrevalnem treningu pokazal, da se je sposoben boriti za visoka mesta. Nekoliko slabše od pričakovanega je jutranje ogrevanje odvozil tudi Novak, saj je sobotni na videz nedolžen padec v ogrevalnem krogu pred kvalifikacijsko dirko pustil kar precejšnjo oteklin na desni dlani. V ekipi so takoj po jutranjem ogrevanju imeli kar nekaj dela, da so ročico za plin prilagodili tako, da je čim manj pritiskala na boleči del dlani.

Kot prvi so se na štart prve vožnje podali v razredu do 85 cm3. V prvi vožnji je po nekoliko slabšem štartu in nekaj napakah Oven končal na 13. mestu. Precej bolj odločno je opravil v drugo. Uspel mu je odličen štart, prišel je na četrto mesto, prvi krog pa je končal že na tretjem. To mesto je z borbeno vožnjo obdržal do konca, kar mu je v skupnem seštevku prineslo odlično 5. mesto in odprlo možnosti za uvrstitev med prvih osem dirkačev, ki bodo nastopili v finalu evropskega prvenstva, ki bo predvidoma na Sardiniji.

V šibkejšem razredu je Alex Novak v prvi vožnji odlično opravil s samim štartom in uspel v cilj priti kot deveti. V drugi je ob nekoliko slabšem štartu v prvih zavojih uspel nadoknaditi zamujeno in se prebiti do osmega mesta. To mesto je spretno držal nekaj več kot pol dirke. Nato so mu pošle moči in tudi bolečina in oteklina v desni dlani je bila zmeraj večja. Do konca druge vožnje je zdrsnil na enajsto mesto. V skupnem seštevku je to pomenilo zanj odlično deseto mesto.

Izjave po dirki:

Žan Oven: "Presrečen sem, da mi je uspelo končno odvoziti dobro vožnjo ter sebi in ostalim dokazati, da sodim med najboljše v tej naši coni. Otresel sem se psihološkega bremena in upam, da to peto mesto v naslednjih štirih dirkah še nadgradim. Res sem zelo vesel rezultata, predvsem pa druge vožnje, ki mi je vlila samozavest," je zaključil mladi dolenjski up

Aleš Novak, oče mladega Alexa: "Vesel sem, da smo se kljub nekaterim težavam in pomislekom odpravili na to dolgo pot v Portugalsko. To je bil pravi pokazatelj, kam Alex sodi in na čem moramo še delati, da bodo rezultati še boljši. Vsekakor se zavedam, da je bil Alex eden najmlajših na tej dirki, če ne celo najmlajši. Vse okrog njega veseli dejstvo, da imamo še veliko prostora za napredek. Ali se bo Alex letos uvrstil v finale, sploh ni pomembno, vsekakor pa bomo odvozili vse druge dirke evropskega prvenstva naše cone."

Mitja Pungarčič