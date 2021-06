Za trebanjski odsek kolesarske povezave Trebnje-Mirna-Mokronog evropski denar

3.6.2021 | 13:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Ljubljana/Trebnje - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog odobrila evropsko denarno podporo. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako za 700.000 evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Trebnje, prispeval nekaj manj kot 390.000 evrov.

Gre sicer za projekt v okviru dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki obsega gradnjo skoraj šestkilometrske kolesarske povezave od križišča na Golievem trgu in Gubčeve ceste v Trebnjem do občinske meje oz. do roba vasi Rodine pri Trebnjem.

Pri gradnji tega odseka bo šlo za nekaj manj kot tri kilometre novogradnje, in sicer ob obeh cestnih robovih oz. za dvostransko enosmerno kolesarsko povezavo, so pojasnili.

Projekt naj bi predvidoma končali sredi prihodnjega leta.

"Naložba bo prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti, prometne varnosti, kakovosti zraka in pogojev za kolesarje," je še sporočila vladna služba.

M. K.