Smrt kosi med motoristi - sinoči smrtna nesreča 43-letnika v Ortneku

3.6.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 20.32 se je v Ortneku, občina Ribnica, pri padcu z motorjem smrtno ponesrečil motorist. Posredovali so gasilci PGD Ribnica. Zavarovali in razsvetlili so kraj dogodka ter očistili cestišče. ''Motorista smo skupaj z očividci ter kasneje z reševalci oživljali, vendar so bile poškodbe prehude. Motorist je umrl na kraju,'' na svoji speltni strani med drugim poročajo ribniški gasilci.

Nesreča se je zgodila, ko je 43-letni moški iz Ljubljane vozil motorno kolo znamke KTM po glavni cesti na relaciji Rašica-Žlebič. V bližini kraja Ortnek v občini Ribnica je v levem nepreglednem ovinku zapeljal na bankino, kjer je izgubil oblast nad vozilom, da se je prevrnilo na levo stran in drselo po vozišču v smeri vožnje. Voznik je med drsenjem izpustil vozilo, vendar je kljub temu s telesom trčil v stebriček varovalne ograje. Zaradi hudih poškodb je voznik, kot omenjeno, na kraju nesreče umrl. Do 23.20 je bila cesta zaprta zaradi ogleda prometne nesreče.

Čistili oljni madež in odpirali vrata

Včeraj ob 10.57 so gasilci PGD Sevnica na Drožanjski cesti v Sevnici očistili oljni madež na vozišču v dolžini okoli dvesto metrov.

Ob 20.04 so gasilci PGD Brežice na Prešernovi cesti v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danesn od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINITOČ in GOR. BOJANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA;

- od 9.15 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO 1973;

- od 12.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI, TP LEDEČA VAS, TP GRUČA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu ROŽNA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 na območju TP Tržišče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8. in 9. uro na območju TP Krška vas 2, nizkonapetostno omrežje – Spomenik, med 9. in 12. uro na območju TP Curnovec, nizkonapetostno omrežje – Žerjav in med 11. in 14. uro na območju TP Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje; na območju nadzorništva Krško mesto med 6.15 in 6.45 na območju TP Krško Labod; na območju nadzorništva Sevnica med 12. in 14. uro na območju TP Zagradec; na območju nadzorništva Mokronog pa med 8. in 14. uro na območju TP Tržišče.

M. K.