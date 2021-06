SB Novo mesto: Odpoved dalo že pet internistov

3h nazaj Oceni ekolog

Zahvala za zelo strokovno in humano človeško delo vsem v Bolnici, vendar predlagam, da vsi zdravniki , zobozdravniki, sestre iz raznih zdravstvenih domov in ambulant bi morali na dežurstva in delo v bolnice, da obnovijo znanje o medicini, o človeštvu, o zdravju , o smrti, o rojstvu, in da postanejo resno in odgovorno medicinsko osebje, da sebe dopolnijo s znanjem in odgovornostjo, ker sedaj so kot lutke brez odgovornosti in prej v napoto kot v pomoč nam pacientov, prekladajo neke papirje in napotnice, delajo zmedo in so v napoto pacientom , ko potrebujejo zdravniško pomoč in zdravila. Upam, da bo prišlo do tega in imeli bomo močno ekipo za medicino, sedaj je pa eni delajo, drugi pa kot statisti brez sramu vodijo novinarske konference, mi pacienti naj pa umiramo in bolehamo zaradi njih, da jih hudič ni sram